La plataforma de los transportistas que convocó los paros mantiene sus protestas

Los convocantes del paro entre los transportistas que ha azotado a la cadena de suministro mantienen su protesta debido a que el Gobierno no se ha sentado con ellos a negociar una rebaja del gasóleo profesional que ya ultima con las grandes asociaciones del sector. «Hasta que yo no me siente con la señora ministra, no se desconvoca el paro», advirtió este jueves o en declaraciones el presidente de la Plataforma, Manuel Hernández, quien subrayó que no reclama «ni subvenciones ni limosnas», en alusión a los 500 millones de euros en ayudas que plantea conceder el Gobierno para reducir el precio de los combustibles.

Hernández defendió la decisión de la entidad de no desconvocar el paro pase lo que pase en la negociación al considerar que los camioneros y conductores «de base» no están representados en ella. Además, animó a una movilización «multitudinaria» de cara a la manifestación convocada por la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte para este viernes frente a la sede del Ministerio de Transportes en Madrid. Hernández acusó a las asociaciones con las que dialoga el Ejecutivo de no representar realmente «a la clase trabajadora del transporte», e instó a poner el foco en que existe un problema «estructural» en el sector debido a la subcontratación y las malas condiciones y no una cuestión «puntual» vinculada con el encarecimiento del combustible. En su opinión, en la reunión entre Gobierno y asociaciones «no se está negociando» el verdadero motivo que originó el paro, y que pasa por acabar con el «abuso» de las empresas cargadoras y de mensajería sobre los camioneros y conductores de furgonetas, a los que pagan un precio inferior a sus costes. «No podemos estar en manos de chorizos (...) No me vale que pacte el mismo que me roba», recalcó. A su llegada a Bruselas -donde participa en la reunión del Consejo Europeo-, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó su confianza en que se alcance un acuerdo que permita poner fin al paro de transportistas, que ha generado ya problemas de abastecimiento a supermercados, fabricantes, hosteleros, etc. También se pronunciaron las principales organizaciones de consumidores y usuarios del país -CECU, Facua, UNAE, FUCI, Hispacoop, AUC y OCU- que reclamaron a los convocantes del paro que lleven a cabo sus acciones «dentro del marco de legalidad, con la fijación y cumplimiento de servicios mínimos y respetando a los profesionales seguir trabajando». En este sentido, incidieron en que se debe evitar «generar daños aún mayores a los consumidores y la economía española». Maratoniana reunión entre Gobierno y patronal para alcanzar un acuerdo Gobierno y patronal estudiaron durante toda la noche de este jueves la última propuesta presentada por el Ministerio de Transportes para desconvocar la huelga de transportistas. El encuentro entre el Ejecutivo y el Comité Nacional del Transporte por Carretera, que comenzó a las 11.30 horas, estuvo liderado por la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la titular de Transportes, Raquel Sánchez. Pasada la medianoche todavía no se había llegado a un acuerdo aunque ambas partes aseguraron que no se levantarían de la mesa hasta lograrlo. Según participantes en el encuentro, encima de la mesa estaba la posibilidad de aplicar un descuento en el precio del combustible para los transportistas que podría oscilar entre 20 y 30 céntimos por litro, con la opción de que una parte la ponga el Estado y la otra se hagan cargo las operadoras. Sobre el resto de reivindicaciones se trabajaba a marchas forzadas para lograr un acuerdo que satisfaciera a las dos partes, ya que ambas son conscientes de la necesidad de un pacto dado los problemas de suministros que se están generando después de once días de huelga.