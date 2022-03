El 53,3% de los catalanes rechazan que Cataluña sea un Estado independiente y el 38,8% lo defiende, mientras que el 6,1% no sabe qué responder y el 1,8% no contesta, según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinio (CEO) de la Generalitat. Así lo refleja la encuesta Òmnibus 2021, publicada este jueves y que se ha elaborado con una muestra de 1.200 personas a partir de 18 años y residentes en Cataluña entrevistadas presencialmente entre el 17 de noviembre y el 17 de diciembre. La anterior encuesta del CEO que preguntó sobre esta cuestión, de mayo de 2021 y sobre el contexto político, situó en un 44,9% los catalanes que quieren la independencia y en un 48,7% los que no la quieren, manteniendo la tendencia de los anteriores meses de un aumento del 'no'.

En la encuesta de este jueves y cruzando datos de los encuestados, el 78% de los nacidos en otras comunidades autónomas rechazan la independencia de Cataluña, al igual que el 69% de quienes residen en municipios de entre 150.000 y un millón de habitantes, mientras que el 70% de personas de municipios de menos de 2.000 habitantes sí la quieren. Preguntados por qué debería ser Cataluña, el 34% de encuestados defiende que sea una Comunidad Autónoma; el 30,7% apuesta por que sea un Estado independiente; el 19,7%, un Estado dentro de una España federal, y el 8,4%, una región de España. El 48,9% de los encuestados considera que Cataluña ha logrado un «nivel insuficiente de autonomía», mientras que el 34,8% sostiene que este nivel sí es suficiente, y un 7,8% asegura que Cataluña tiene demasiada autonomía. El 37,8% de los encuestados está muy de acuerdo con que los catalanes tienen «derecho a decidir» el futuro de Cataluña en un referéndum, algo con lo que el 34,8% está de acuerdo --sumando un 72% favorable a la votación--, mientras que el 4,8% afirma no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo; un 15,2% está en desacuerdo, y el 3,9%, muy en desacuerdo. Según el recuerdo de voto de los encuestados, destaca que personas que afirman haber votado a partidos que rechazan el referéndum apoyan la votación en la encuesta, como un 57% de los que aseguran que votaron al PSC --un 14% está muy de acuerdo y un 43% está de acuerdo--. También defienden el referéndum un 46,1% de quienes dicen que votaron a Cs, así como un 40% de quienes optaron por el PP y un 23% de Vox, mientras que el 87,9% de quienes apoyaron a los comuns apuestan por el referéndum --el 10% no está de acuerdo--, cifra que aumentan hasta el 98% en el caso de ERC, Junts y la CUP. El 77% de los encuestados cree que la UE debería de dar más voz a las autoridades regionales y locales en sus ámbitos competenciales, mientras que dos de cada tres encuestados (64,8%) creen que la legislación europea «debería de prevalecer, en caso de conflicto, sobre las legislaciones de los Estados miembro». El 66% de los entrevistados creen que el catalán debería de ser una lengua oficial en la Unión Europea, frente al 22% que cree que no, y el 25,9% asegura ser más europeísta que hace cinco años, algo que descartan el 51,3% de los encuestados. Preguntados por la confianza que mantienen hacia el Parlamento Europeo, la sitúan en un 5,3 sobre 10, mientras que la que sienten hacia la Comisión Europea la cifran en un 5,28, y la valoración media de la confianza en el Banco Central Europeo roza el aprobado con un 4,94. Los catalanes aprueban con un 6,83 sobre 10 de media la labor del cuerpo de Mossos d'Esquadra, una calificación que es más positiva cuanta más edad tienen los encuestados, y que es más alta en el caso de mujeres (7,13) que de hombres (6,52). Preguntados sobre si la Fiscalía actúa con independencia del Gobierno central, un 63% ha respondido negativamente y un 20,7% considera que sí lo hace; y la Administración de Justicia de Cataluña suspende con un 4,9 sobre 10 en nivel de satisfacción por parte de los encuestados. Entre los problemas de seguridad que más preocupan a los entrevistados, figuran los delitos sexuales (58,3%), los robos con violencia o intimidación (53,8%) y la violencia de género (48,3%), seguidos de los delitos de odio (27,4%), ocupación de inmuebles (26,3%) y robos con fuerza (24,3%).