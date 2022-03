El Rey emérito dice a su hijo que «quiere volver con frecuencia a España»

El rey Juan Carlos ha comunicado a su hijo Felipe VI su deseo de considerar su regreso a España «aunque no de forma inmediata» si bien quiere mantener su residencia en Abu Dabi «de forma permanente y estable». (Aquí puedes consultar la carta íntegra de Juan Carlos I a Felipe VI).

En una carta remitida al jefe del Estado, don Juan Carlos, que reside en Abu Dabi desde agosto de 2020, explica que tras el archivo de las investigaciones de las que ha sido objeto le parece oportuno «considerar» su regreso a España, «aunque no de forma inmediata». Prefiere, no obstante, añade en la misiva, «continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad especialmente para este periodo de mi vida».

En su escrito facilitado por la Casa del Rey, el rey emérito lamenta «sinceramente» lo que describe como «acontecimientos pasados de mi vida privada», en referencia a los hechos que motivaron la investigación de la Fiscalía sobre sus negocios en el extranjero. Asegura ser «consciente» de las trascendencia para la opinión pública que han tenido estos episodios, aunque a renglón seguido afirma «sentir un legítimo orgullo» por su contribución a la convivencia democrática y a las libertades en España, «fruto del esfuerzo y sacrificio colectivo de todos los españoles».



Ya sobre sus planes de futuro, avanza que «como es natural» volverá «con frecuencia» a España, «a la que siempre llevo en el corazón para visitar a familia y amigos». Eso sí, aclara a su hijo que seguirá retirado de la vida pública, tal y como anunció en 2019 y tanto durante sus visitas, «como si en el futuro volviera a residir en España», su propósito es organizar su vida personal y su lugar de residencia «en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible».



Esto es, que no tiene intención de vivir en el Palacio de la Zarzuela, residencia oficial de la Jefatura del Estado y de la familia real. Recuerda que en agosto de 2020, «guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a España» a todos los españoles, a sus instituciones y al rey, comunicó su decisión de trasladarse fuera de España, «para facilitar el ejercicio» de las funciones de Felipe VI. «Desde entonces, he residido en Abu Dabi, lugar al que he adaptado mi forma de vida y al cual agradezco enormemente su magnífica hospitalidad», agrega. En la propia carta, el rey Juan Carlos autoriza a su hijo a hacerla pública «para conocimiento de todos los españoles» y le expresa su «lealtad, cariño» y el «orgullo inmenso» que siente por él. A su vez, en el comunicado de la Casa del Rey se hace constar que Felipe VI «respeta y comprende la voluntad de su majestad el rey don Juan Carlos expresada en su carta».