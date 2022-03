Feijóo se abre a pactos de Estado con Sánchez

El presidente de la Xunta de Galicia y precandidato a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha abierto este jueves a pactos de Estado con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha señalado que estos años, aparte de lo ocurrido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se han producido «errores de unidad» e «interferencias» en las Comunidades Autónomas. «El PP hasta ahora ha cometido algunos errores, también ha cosechado aciertos. Los errores normalmente siempre se ven más que los aciertos y en este caso, en mi opinión, fueron errores de unidad», ha manifestado Feijóo en una entrevista en la cadena Cope, que ha recogido Europa Press.

El mandatario gallego ha recordado que el PP tiene una estructura autonómica y el partido debe «aceptarla y no menoscabarla». A su entender, estos años ha habido una serie de «decisiones», «interferencias» y «desconsideraciones hacia muchos líderes del PP» que, sumadas a las últimas sobre la Comunidad de Madrid, han producido «una tensión y una implosión» que ha llevado a «esta situación de desconfianza y falta de unidad». «Cuando en un partido germina la desconfianza y la falta de unidad, eso hay que atajarlo», ha subrayado. Dicho esto, ha admitido que, pese a que estas últimas semanas han sido «muy decepcionantes», «anteriormente hubo también hechos en otras CCAA y otras provincias que sorprendieron a todos». Todo eso, ha proseguido, desencadenó una crisis interna que ahora pueden «zanjar» en el congreso de Sevilla porque no deben serguir «distrayéndose con las cuestiones internas» cuando deben presentar «un proyecto de futuro» para los ciudadanos, sobre todo cuando el Gobierno liderado por Pedro Sánchez es «el peor de la historia reciente de España».

Hacer pactos constitucionales «no es fácil»

Feijóo se ha mostrado dispuesto a alcanzar pactos de Estado con Sánchez sobre cuestiones que son «importantes» para el país y ha dicho que el PP tiene la «obligación de escuchar y responder» a las propuestas que se le hagan. Eso sí, ha reconocido que hacer «pactos europeístas, atlantistas y constitucionales no es fácil» con el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. «Si Sánchez es capaz de ofrecer estos pactos a la oposición después de los pactos internos de coalición, el PP estará sentado y será el último en levantarse parta intentar pactar», ha recalcado el dirigente 'popular', al tiempo que ha apuntado que ayer el PP apoyó más a Pedro Sánchez en relación con la decisión de enviar armas a Ucrania que «varios ministros de su Gobierno». «Eso ya es el primer mensaje del PP al Gobierno actual», ha añadido. El dirigente gallego ha asegurado que el PP necesita «trabajar al máximo» porque la recuperación económica «no se ha producido», ha asegurado. «Tenemos muchas cosas que hacer y eso se llama solvencia», ha señalado, a la par que ha señalado que a partir del mes de abril el PP «tiene que reactivarse» porque su obligación es «estar preparado ante cualquier eventualidad».

«No se puede llegar al Gobierno a aprender»

Acerca de cómo reorganizará el grupo parlamentario en el Congreso, ha asegurado que esta es «una de las prioridades», pero que por ahora no lo «tiene en su cabeza». «He pedido información, me gusta analizar las cosas», ha añadido Feijóo, que asegura que irán «por orden» porque «hay que priorizar las decisiones». Feijóo ha asegurado que «no se puede llegar al Gobierno a aprender» y que los políticos tienen que tener una «experiencia de gestión previa». «Puedes ser un gran líder, pero la gestión es la 'cara b' de ese disco y ese single que es el primer ministro de un país. Si no tienes una cara, inevitablemente te la tienen que solucionar con tu equipo», ha señalado. El presidente de la Xunta ha aludido a su experiencia estos años. «Creo que me sobra rol para ejercer esa responsabilidad ya sea en una Cámara o en sede del principal partido de la oposición», ha recalcado, al tiempo que ha respondido a aquellos que tienen dudas con su «ideología política confusa» les ofrece «20 años de biografía política».

Cómo actuar frente a Vox

En cuanto a Vox, Feijóo ha admitido que muchos votantes de ese partido apostaban antes por el PP y se han ido. «Yo no comparto el discurso de Vox porque no son lo mismo en ningún caso», ha proclamado, para subrayar que el PP «nunca» ha sido un partido «antiautonomista ni euroescéptico ni populista» que cuestiona las instituciones españolas y europeas. «Mi partido es el PP y Vox no es el PP ni de ahora ni de antes ni nunca», ha señalado.

Dicho esto, ha avisado que cuántos más votos tenga Vox «más posibilidades» tendrá el PSOE de mantenerse en el Palacio de la Moncloa. A su entender, hay que «combatir» al partido de Santiago Abascal explicando a la gente el proyecto político del PP y convenciéndola de que es necesario «unirse» para una lograr una mayoría. «Los votantes de Vox hemos de conseguir captarlos en su mayoría para que Vox no sea una amenaza para un partido de gobierno de centroderecha que es el Partido Popular. Cuánto más dividamos el voto, más PSOE y más populismo e independentismo en España», ha avisado. El líder del PP gallego cree en los partidos que «sean capaces de aglutinar mayorías», aunque estas no lean el «mismo catecismo», pero ha apuntado la necesidad de «conectar con una base común y sustentar sobre estas esa mayoría». Ha avisado que si no hay partidos con mayorías naturales «es cuando empiezan los pactos, las discusiones y las coaliciones de interés» y es «cuando empieza a haber problemas de prioridades».

No se puede compatibilizar «sine die» Xunta y Presidenta del PP

Feijóo ha dicho que ha sido presidente de la Xunta en los últimos 13 años y tiene mandato para otros dos más pero «sabe perfectamente que no se puede compatibilizar sine die la presidencia de Galicia con la presidencia del PP». «Adoptaremos esa decisión cuando toque y adicionalmente veremos y valoraré en su caso con el Grupo Parlamentario del Senado, el grupo parlamentario en el Congreso y con el comité de dirección del PP qué es lo mejor desde el punto de vista de mi ubicación», ha explicado. Dicho esto, ha dicho que esto acaba de empezar porque aún es «precandidato» y no presentará los avales hasta la próxima semana --el plazo establecido es los días 8 y 9 de marzo--. De hecho, ha dicho que hará una campaña y recorrerá todas las CCAA. «Me reuniré con mis compañeros y les explicaré por qué he dado ese paso, qué creo que podemos hacer y, sobre todo, les trasladaré la enorme responsabilidad en la que incurrimos», ha manifestado.