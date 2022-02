Sanidad reconoce problemas de coordinación con las CCAA

El secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud (SNS) del Ministerio de Sanidad, Juan Fernando Muñoz Montalvo, ha reconocido que en algunos momentos se ha producido una falta de coordinación y de intercambio de información con las comunidades autónomas durante la gestión de la pandemia de COVID-19. «Todo es mejorable, no tengo la mayor duda al respecto. Hemos tenido que construir aviones en vuelo, esto hace que las cosas no sean perfectas, que no hayamos podido dedicar todo el tiempo que nos hubiera gustado a lograr esos consensos y a construir de una forma más pausada determinados elementos, pero la pandemia nos ha hecho trabajar así», ha justificado durante su intervención ante la Comisión de Investigación relativa a la gestión de las vacunas y el Plan de Vacunación del Congreso de los Diputados.

Al respecto, ha reconocido que los tiempos de la pandemia obligaron al Ministerio a tener que tomar decisiones no siempre con el apoyo y conocimiento de las comunidades autónomas. «Nos hubiera gustado haber dado más información pero no siempre es posible. A veces nos gustaría tener más consenso a todos, pero ha habido una colaboración magnífica desde todas las CCAA en todas las posiciones», ha esgrimido. Muñoz ha defendido, sin embargo, que «todas las personas que han participado de las comunidades autónomas han estado absolutamente involucradas». «Ha sido un éxito enorme de trabajo y esfuerzo», ha detallado. Sobre las lecciones de la pandemia, el representante del Ministerio ha apuntado que el proceso de vacunación en España «ha sido un éxito reconocido a nivel internacional». Para Muñoz, una de las claves ha sido la confianza de los ciudadanos en el Sistema Nacional de Salud, junto con la priorización de los vulnerables y del personal esencial, que «ha resultado extremadamente eficaz». «Esto es lo que es posible conseguir cuando trabajamos juntos», ha defendido. Igualmente, ha loado la «comunicación y transparencia» en los datos de la evolución de la pandemia, así como, nuevamente, que todos los agentes han ido «a una» en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Otro aspecto que ha destacado es el «compromiso permanente» de los profesionales sanitarios. Salud por derecho: «Las donaciones no son suficientes» Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación Salud por Derecho, Vanessa López García, ha calificado como «obviedad» el éxito de la vacunación en nuestro país, pero ha advertido acerca de la «desigualdad insoportable» que se ha producido en países de bajos ingresos, donde «apenas el 10 por ciento de la población tiene la pauta completa». «Esta situación, que uno podría pensar que se debe a los pocos recursos, se ha debido a una actitud de acaparamiento y nula solidaridad por parte de los países ricos», ha denunciado, al tiempo que ha recordado que las donaciones de dosis, en las que España sobresale a nivel mundial, «no son suficientes». López García ha insistido en que esa «falta de solidaridad y humanidad» ha provocado muertes evitables en los países pobres y, además, «es poco inteligente desde el punto de vista de la Salud Pública». «Si las poblaciones siguen sin estar vacunadas, las nuevas variantes van a seguir surgiendo, lo estamos viendo de forma cotidiana», ha señalado, refiriéndose a la aparición, por ejemplo, de la variante ómicron, que fue detectada por primera vez en Sudáfrica. Al margen de la desigualdad en la vacunación, la experta ha detallado que el mundo necesita «nuevas y mejores vacunas que tengan mayor capacidad para eliminar la transmisión del virus», junto con «nuevos medicamentos y tecnologías para lidiar con la enfermedad». En este punto, ha puesto en valor la necesidad de «hacer las cosas de un modo diferente» en el futuro. «La agenda de investigación sobre la COVID-19 debe de continuar, los esfuerzos de inversión pública van a estar ahí. Y necesitamos hacer las cosas de un modo diferente», ha remachado.