La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que lo que tendría que hacer el tenista serbio Novak Djokovic es vacunarse contra la covid-19 y ser un ejemplo porque «un deportista de élite tiene muchos ojos que le miran». Así lo ha dicho Rodríguez este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada por la posibilidad de que el deportista pueda jugar un torneo en Madrid tras ser expulsado de Australia.

La representante del Gobierno ha subrayado que la estrategia de éxito en España en la lucha contra la covid-19 ha sido la vacunación sin obligación, al tiempo que aseguraba que «lo que tiene que hacer el señor Djokovic es vacunarse». «No basta solo ser grande en la pista sino que hay que serlo en la vida. Cuando uno es un deportista de élite tienen muchos ojos que le miran y la ejemplaridad es importante», ha enfatizado Rodríguez, mientras ensalzaba la actitud de muchos deportistas españoles frente a la COVID como es el caso del tenista mallorquín Rafa Nadal.

En este sentido no todos en el hemiciclo opinan igual. Así el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha dicho no ver ningún inconveniente en que el serbio, deportado de Australia por no estar vacunado, pueda competir ahora en España, donde la normativa es más «laxa», y ha criticado a quienes son «exigentes» con este deportista y en cambio son «tolerantes» con inmigrantes ilegales que entran en el país sin inmunidad frente al COVID.

En declaraciones en la cámara baja, Espinosa de los Monteros ha explicado que «quieran aplicarle a Djokovic la normativa bajo la premisa de que todos son iguales ante la ley, cuando realmente no lo son». «Con Djokovic se es extraordinariamente exigente en el cumplimiento de la ley, y estos mismos que son tan exigentes son tan tolerantes cuando entrar inmigrantes ilegales, cuya situación sanitaria desconocemos porque entran de manera ilegal -ha explicado-. Si la ley es igual para todos, para Djokovic, también para los inmigrantes ilegales». Por ello, ha comentado que si Djokovic viene a competir en España, le da la bienvenida y lo único que desea es que se cruce en la pista con Rafa Nadal y que sea derrotado.

Finalmente, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado este martes que la actuación del tenista balcánico en Australia fue «deplorable», y ha vuelto a reivindicarse como defensor del proceso de vacunación al mismo tiempo que ha señalado que si el tenista «juega el Mutua Madrid Open, no es porque lo invita el alcalde». Fue este lunes cuando el regidor afirmaba que si el serbio juega el Mutua Madrid Open sería «un gran reclamo» para el torneo en la capital, como los 48 primeros tenistas del mundo, que se celebrará del 26 de abril al 8 de mayo.

A continuación precisó que será el Gobierno de la Nación «el que en su momento diga si cumple con los criterios de entrada». «Me reitero en que esto le corresponde al Gobierno de la Nación, que es a quien le corresponde establecer los requisitos de entrada en España, no al Ayuntamiento», ha manifestado hoy desde Ifema Madrid, donde ha calificado de «deplorable» la actuación del tenista en Australia.