Los presidentes autonómicos de Castilla y León y Navarra se han sumado en las últimas horas a sus homólogos de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco, y plantearán ante el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la Conferencia de Presidentes, que vuelva la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores ante el incremento explosivo de casos de coronavirus de las últimas fechas. Así lo han adelantado sus Ejecutivos autonómicos a escasas 24 horas de que Sánchez y los presidentes regionales se reúnan de manera telemática para abordar la situación del coronavirus.

En este contexto, cada vez son más los mandatarios autonómicos que plantean volver a utilizar las mascarillas en exteriores como una de las medidas para, a su juicio, controlar el aumento de casos. Además, al menos cuatro presidentes autonómicos --Catalunya, Andalucía, Aragón y Murcia-- también insisten en pedir al Gobierno que ponga en marcha un Fondo Covid para el año 2022, mientras que el presidente de Catalunya, Pere Aragonès, pretende forzar a Sánchez a extender sus medidas --cierre del ocio nocturno, toque de queda y limitación de reuniones sociales-- en toda España. En cualquier caso, a las 14.15 horas de este martes 21 de diciembre, este es el posicionamiento de las comunidades autónomas que se han pronunciado sobre la Conferencia de Presidentes del miércoles:

ANDALUCÍA

El Gobierno andaluz afrontará la reunión con una doble exigencia: la elaboración de una Ley de Pandemia, que sirva de marco legal para el conjunto de las comunidades autónomas, y que el Estado vuelva a destinar en 2022 dinero para el llamado Fondo Covid. Además, ha incidido estos días en la petición para que vuelva la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores. Por otra parte, el presidente regional, Juanma Moreno, ha descartado restricciones como las impuestas en Cataluña.

ARAGÓN

El presidente de Aragón ha pedido que las medidas contra la COVID-19 deben tener «un basamento científico proveniente de la Salud Pública» y se ha preguntado si el pasaporte COVID extendido a todas las actividades que ha solicitado el Ejecutivo aragonés pueda ser «suficiente», reconociendo que antes de Navidad «no es viable la adopción de medidas adicionales», vaticinando que las celebraciones navideñas propiciarán el aumento de los contagios. «No sé si es preciso adoptar otras medidas».

ASTURIAS

El consejero de Salud del Gobierno asturiano, Pablo Fernández, se ha mostrado escéptico ante la posibilidad de establecer una obligación del uso de la mascarilla aún más estricta, es decir, la imposición de su uso incluso cuando haya espacio suficiente. A juicio de Fernández, forzar a un senderista que esté paseando por la montaña a llevar mascarilla «no aporta gran cosa» en la lucha contra la pandemia de COVID-19.

BALEARES

La presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, participará en la Conferencia de Presidentes «para defender sus medidas frente a la COVID-19, avaladas, además judicialmente». También la mandataria balear es positivo en Covid-19.

CANARIAS

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes en sesión extraordinaria que las reuniones familiares en Nochebuena y Navidad --días 24 y 25-- se limiten a un máximo de diez personas, salvo convivientes, en las islas que se encuentran en nivel 2 y 3 de alerta epidemiológica --Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y La Palma--.

CASTILLA Y LEÓN

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha avanzado este martes que la Comunidad planteará mañana en la Conferencia de Presidentes su apuesta por que el uso de la mascarilla sea obligatorio en el exterior, independientemente de si se puede mantener la distancia de 1,5 metros o no.

CASTILLA-LA MANCHA

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha abogado por reflexionar sobre el uso de la mascarilla y volver a generalizarla, así como abordar la situación en los actos multitudinarios de cara a la conferencia de presidentes que tendrá lugar este miércoles. Asimismo, el presidente socialista cree que no será necesario declarar un estado de alarma o excepción.

CATALUNYA

El mandatario de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés, pedirá a Sánchez en la Conferencia de Presidentes que se extienda al resto de España las restricciones que ha aprobado el Ejecutivo catalán para Catalunya. Estas restricciones pasan por cerrar el ocio nocturno, establecer de nuevo un toque de queda y limitar las reuniones sociales.

COMUNIDAD VALENCIANA

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que defenderá un uso generalizado de la mascarilla y «un impulso definitivo a la unificación» del certificado covid en toda España y al respecto ha reclamado a todas las comunidades que rehuyan de «confrontaciones inútiles» y se busque «un espíritu común».

EXTREMADURA

La Junta de Extremadura acude a la Conferencia «en principio a escuchar» tanto el análisis del Gobierno central, «que tiene todos los datos del mundo», como al resto de Comunidades Autónomas, y a partir de ahí, «proponer de manera consensuada entre todos» las medidas a adoptar.

GALICIA

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha apostado porque, entre las nuevas medidas que se determinen para el conjunto del Estado, se incluya la obligatoriedad general de usar mascarilla en los exteriores, frente a la normativa actual que permite quitarla en el caso de que haya distancia de seguridad entre los viandantes y no haya aglomeraciones. «En este tiempo de aglomeraciones, puede ser un instrumento muy potente; volver a reponer la mascarilla obligatoria en la calle, me parece una medida muy prudente», ha certificado el mandatario gallego, quien ha apostado porque esta medida se extienda hasta finales de enero. Además, también ha puesto encima de la mesa potenciar el uso del certificado covid y valorar la posibilidad de que no haya que esperar seis meses entre la segunda y la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

MADRID

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, trasladará en la Conferencia de Presidentes el «ejemplo» de la gestión del coronavirus de su Gobierno y ha vuelto a rechazar que lleven a cabo «más cierres».

MURCIA

En el caso del Gobierno murciano, fuentes del Ejecutivo regional critican que Sánchez aboque a «17 navidades diferentes». Además, solicitan también el Fondo Covid en 2022 para afrontar el gasto sanitario derivado de la lucha contra el coronavirus.

NAVARRA

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado acudirá a la Conferencia con una actitud de «escucha activa» para ver qué propuestas se plantean durante la sesión y ha afirmado que «no descarta nada». Cuestionada sobre el uso de mascarilla en exteriores, la presidenta ha respondido que esta medida ya está incluida entre las recomendaciones realizadas por el departamento de Salud. «En esa línea, estaríamos de acuerdo», ha indicado.

PAÍS VASCO

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha avanzado que trasladará la necesidad de volver a establecer la obligatoriedad del uso de mascarilla en exteriores, así como la petición de que se reforme la legislación ordinaria estatal a través una Ley Antipandemia.