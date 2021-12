El Gobierno rechaza crear «la Ley de Pandemias»

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha rechazado la Ley de Pandemias propuesta por el PP alegando que España cuenta con suficiente «legislación vigente» para enfrentarse a la pandemia de COVID-19 y a futuras crisis sanitarias. «Vamos a seguir de acuerdo con la legislación vigente dando una respuesta estratégica en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ya tenemos legislación vigente, no tenemos necesidad», ha señalado en su intervención en el Congreso a preguntas del diputado 'popular' José Ignacio Echániz. En este sentido, la ministra ha explicado que el Ministerio, conjuntamente con las comunidades autónomas, han ido aprobando una batería de "legislación sanitaria" para hacer frente a la COVID-19.

«Lo hemos hecho atendiendo a las competencias de las CCAA. Se llama estado de las autonomías y de derecho. ¿Entienden de esto? Es difícil que entiendan algo porque ya no se entienden ni a ustedes mismo», ha afeado al PP. Darias ha resaltado que el modelo del Gobierno para atajar la pandemia «se basa en la legislación que tenemos, especialmente en los planes y las estrategias, en la acción conjunta y coordinada de todas las autoridades sanitarias».

«Pero sobre todo en prevención, anticipación y vacunación, en lo que somos líderes mundiales. ¿Alguna vez van a sumarse y dejar de poner palos en las ruedas? No es mucho, pero es evidente que con ustedes no se puede contar», ha remachado Darias. Por su parte, Echániz ha criticado a la ministra que el alza de contagios que se está produciendo antes de Navidad ocurre sin «una Ley de Pandemias que proteja a los ciudadanos». «Vuelven a llegar tarde para salvar la Navidad porque no han hecho los deberes», ha criticado al Ejecutivo. «No van a tener valor para aprobar una Ley de Pandemias. Es un tema de dejación de responsabilidad del Gobierno. Nuestra hipótesis es el orgullo y la soberbia, no quieren dar la razón al jefe de la oposición que lleva pidiéndolo dos años. Solucionaría este desaguisado que produce desigualdades, como en el Certificado COVID», ha concluido.