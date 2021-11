El que fuera alcalde de Boadilla del Monte durante las presuntas actuaciones de Gürtel en el municipio, Arturo González Panero 'El Albondiguilla', ha corroborado en su declaración de este miércoles que la trama pagaba en 'B' actos para la precampaña de las elecciones municipales de 2003 en los que llegó a participar la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid por el PP, Esperanza Aguirre. Después de responder a la Fiscalía en la sesión del martes, el juicio se ha reanudado con Panero contestando a las preguntas de su abogado. Así, ha detallado cómo se gestaron los «actos y eventos» en los que se trató de vender «la gestión» que los 'populares' estaban llevando a cabo en la comunidad «cuando se acercaban las elecciones».

Todo ello por indicación de Francisco Correa, el líder de 'Gürtel', que les dio las directrices e instrucciones necesarias. En este contexto, surgió «hacer un vídeo» que se encomendó a «un periódico» para que pareciera «independiente», evitando que el mismo estuviese producido por el Ayuntamiento de Boadilla o por el PP. «Surgen actos de precampaña en los que muchos son a la vez que la campaña autonómica», ha detallado. Así, 'El Albondiguilla' ha asegurado que en alguno de estos actos llegó a participar Aguirre, como por ejemplo en el que se promocionó el cierre de la M-50 por el norte. «Estos gastos corríamos nosotros con ellos. Se hacían extraoficialmente, por caja b o por comisiones», ha añadido.

Además de esos actos preelectorales, Panero ha entrado al detalle de lo que fue la organización de la campaña electoral propiamente dicha. «Donde se ponen banderolas, se hacen mítines y la presentación de los candidatos. Se gastaba mucho más de los límites permitidos por la ley, y había que derivarlo a través de empresas, pago de comisiones o que se facturase por parte de quien iba a pagar», ha sostenido. En su declaración de este martes, Panero llegó a asegurar que recibió directrices desde Moncloa y también del presidente regional del Partido Popular, Pío García-Escudero, en relación a varias personas y actuaciones de la trama en el municipio. 'El Albondiguilla' detalló que el consistorio recibió «llamadas de Moncloa» -durante la presidencia de José María Aznar- en las que le sugirieron «cosas relacionadas» con el ayuntamiento. «Adjudicaciones no, pero sí nombramientos» señaló, afirmando además que esas indicaciones también tenían relación con algunos de los pliegos.

El otrora alcalde ha vuelto a insistir en esta línea y ha dejado claro que «la regional del partido» sí que «tenía conocimiento» de las irregularidades relacionadas con las campañas electorales. «En el tema de las banderolas la empresa era la que el partido contrataba para todos los municipios. El partido decía a quién había que contratar, se nos decía qué teníamos que sufragar», ha apuntado. Y de esta estrategia, ha señalado Panero, se «beneficiaba el PP», que era quien gobernaba, y también el Ayuntamiento. «Era un beneficio para todos», ha definido, incidiendo en que la dirección de los 'populares' les instruía para que se vendiera la gestión que realizaban.

La sesión de este miércoles también ha servido para que el Tribunal vuelva a escuchar la grabación de la declaración del empresario Rafael Naranjo, fallecido en 2019. Estaba acusado de pagar comisiones para que su empresa Sufi -que ofrecía servicios de limpieza y recogida de basuras- obtuviera contratos de la administración local. En la misma, Naranjo explicó como abonó un 3 % -cerca de un millón de euros- de la adjudicación que le fue concedida y que ingresó en una cuenta bancaria que le fue facilitada por una persona del Ayuntamiento de Boadilla. «Cumplí de esta forma con las prescripciones técnicas porque estaba obligado a hacerlo», aseguró. Esa era una de las condiciones, según señaló, que estaban contenidas en el pliego y que era condición para participar en el concurso. «Ponía unas prescripciones técnicas y o lo tomas o lo dejas. Estábamos obligados. No nos extrañó demasiado porque son muchos los concursos de esta naturaleza que salen en toda España» añadió. En su interrogatorio, Naranjo se excusó insistiendo en que Sufi no tenía otra «opción» que aceptar las exigencias. Y, en cualquier caso, «la culpa" de cualquier conducta irregular no era suya, sino de «las estructuras». «Las reglas del juego estaban definidas y no fuimos los únicos que participamos en eso», apuntó.

Además, Naranjo aseguró que no conocía a Correa ni a su número dos Pablo Crespo. Tampoco al que fuera alcalde de Boadilla ni a los dos gerentes de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda Tomás Martín Morales o Alfonso Bosch. Por otro lado, su hijo Gonzalo Naranjo se ha defendido sobre las supuestas entregas de dinero a Correa y que le habrían sido ordenadas por su padre. «Esa afirmación la niego categóricamente. Mi padre fue un empresario de muchísimo éxito y era orgulloso. Como orgullo que era, me resulta inconcebible que fuera presumiendo de que los logros que conseguía era en base a hacer cosas que no eran legales», ha aseverado. En esta línea, ha descartado que a la edad en la que habría efectuado esos pagos -tenía 25 años- su padre le instase a realizar «cosas que no estaban bien». «Con 25 años, que un padre te está queriendo dar una educación adecuada», ha añadido. Así, y tratando de explicarse, Naranjo ha mostrado al tribunal un sobre dentro del cual llevaba los «documentos, contratos y pólizas» que transportaba para demostrar que era «absolutamente imposible» saber qué había en su interior.

El acusado ha llegado incluso a abrir una carpeta que contenía varios fajos de billetes de 500 euros falsos para asegurar que no podía saber qué en su interior había cerca de 150.000 euros en comisiones sin abrir los sobres que transportó. «Y no tengo la costumbre de abrir los sobres que me diera mi padre», ha sostenido. El juez ha llegado a reprender a Naranjo por «echar unos minutos» ofreciendo detalles insignificantes para no contestar a la fiscal después de que éste haya detallado que entregaba los sobres en moto, un medio de locomoción con el que también se ha desplazado a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. «Me parece muy bien que tenga moto pero la pregunta era muy clara» le ha espetado el presidente del tribunal. Por último, la fiscal ha interrogado al exdirector técnico de la Concejalía de Deportes de Boadilla del Monte Juan Carlos Rey Rico sobre la adjudicación a Constructora Hispánica del contrato para las obras del Parque del Deporte y la Salud, uno de los mayores contratos durante los años de 'Gürtel'. Rey Rico, según ha relatado, entró en el Ayuntamiento en el año 2002 después de superar una entrevista en la que participaron en el entonces concejal y también el alcalde, González Panero.

En su nuevo puesto, al acusado le fue encomendada una intervención de carácter técnico para valorar la adjudicación, que fue concedida a Constructora Hispánica por encima de Sacyr. El Ministerio Fiscal ha abordado a Rey Rico acerca de los baremos que él mismo primó. «Es un juicio de valor en conciencia basado en mis conocimientos», ha explicado, reconociendo que a la hora de valorar no existe una justificación, sino que se trata, únicamente, de una valoración subjetiva. «La más valorada era un skate park, yo pongo que esa es la que considero mejor: es mi criterio. Lo pongo porque creo que es la mejor», ha defendido.