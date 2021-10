Caso Ghali: el líder del Frente Polisario rechaza dar aclaraciones y se remite a la versión del Gobierno

El presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Ghali, ha rechazado aclarar las circunstancias concretas de su entrada en España para recibir atención sanitaria y se ha remitido a las explicaciones del Gobierno español al respecto.

«Es un falso debate. Respeto lo que el Gobierno español ha respondido en los diferentes medios acerca de las condiciones en las que entré. No voy a ir más allá», ha afirmado Ghali en rueda de prensa desde los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia, según recogen medios saharauis.

Para Ghali, «lo fundamental es que he estado en una situación crítica, he ingresado en un hospital, me curé y estoy hablando, aquí vivo». «Agradezco el gesto y al mismo tiempo dar la gran satisfacción del pueblo saharaui a estos resultados», ha remachado.

Ghali se ha referido además a la «guerra» que están librando con Marruecos y «que se impuso al pueblo saharaui». «Vamos a luchar con determinación y coraje hasta que se desaparezcan las causas que nos llevaron a esta situación, que es la intransigencia y obstrucción de la ocupación marroquí», ha advertido.

En cualquier caso, Ghali ha destacado que la situación de conflicto armado abierto no es incompatible con seguir negociando. «No existe incompatibilidad entre la negociación y la continuación de la lucha armada», ha señalado.

Además, responsabiliza de la guerra tanto a Marruecos como al Consejo de Seguridad de la ONU, «incapaz de hacer cumplir sus propias resoluciones sobre el contencioso». «Tras la ruptura del alto el fuego el 13 de noviembre de 2020 ya nada será igual. No se pueden aplicar las mismas recetas fracasadas del pasado», ha afirmado Ghali.

El dirigente del Frente Polisario ha añadido que «el problema no es el enviado especial de la ONU: todos han fracasado y renunciado. Por eso no hay nada que celebrar con nombramiento de De Staffan Mistura».

Por último, Ghali se ha referido a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), «una gran victoria» para el pueblo saharaui, y una confirmación las sentencias anteriores que afirmaban claramente que el territorio tiene un estatus separado y distinto de Marruecos.

Para Ghali, respetar las sentencias del TUE, contribuiría en gran medida a lograr la justicia y potenciar el desarrollo y la cooperación entre todos los países y pueblos de la región.

Viaje a España

El líder del Frente Polisario llegó el 18 de abril a la Base Aérea de Zaragoza en un avión argelino sin pasar controles de fronteras ni documentación, desde donde partió en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño, centro sanitario donde fue ingresado bajo el nombre de Mohamed Benbatouche para ser tratado por afecciones relacionadas con la COVID-19. La presencia de Ghali en España provocó la protesta de Marruecos.

El 2 de junio salió del país desde Pamplona tras declarar por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por varias querellas presentadas en su contra por presuntas violaciones de los Derechos Humanos en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.

El pasado 14 de noviembre, el Frente Polisario declaró roto el alto el fuego con Marruecos en respuesta a una acción militar marroquí contra activistas saharauis en Guerguerat, en la zona de distensión pactada, lo que supuso para los saharauis una violación de las condiciones del alto el fuego.