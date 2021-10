Casi el 50% de España, a favor de que la vacunación de la COVID sea obligatoria

Ante los riesgos de contagio de coronavirus, el 49 por ciento de la población de España cree que habría que obligar a todas las personas a vacunarse aunque no quieran hacerlo, mientras que el 32,6 por ciento solo ve necesario que se obligue al personal sanitario, al personal de las residencias de personas mayores, y a los que tienen relaciones profesionales directas con el público en general.

Uno de cada cuatro está en contra de obligar a nadie a vacunarse, mientras que el 23 por ciento duda sobre si debe ser obligatorio y se muestra partidario de obligar según el caso, según recoge el Barómetro el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que ha publicado este viernes los resultados de octubre, realizado entre del 1 al 13 de este mes a 3.660 personas, muestra.

Asimismo, el 15 por ciento se mantiene contrario a obligar a vacunarse al personal sanitario, al personal que trabaja en las residencias de personas mayores, y a las que tienen relaciones profesionales directas con el público en general.

Del total de encuestados el 95 por ciento afirmó estar vacunado, mientras que el 5 por ciento aún no lo había hecho. De estos últimos, teniendo en cuenta que ya debería haber sido inmunizados ya que todos son mayores de 18 años, un 28 por ciento afirmó que se vacunaría al llegar su turno, mientras que el 56,4 por ciento negó que lo vaya a hacer; mientras un 2,2 lo hará cuando tenga garantías y un 1,8 cuando su médico se lo aconseje.

La primera razón para no vacunarse sigue siendo que no se fía de estas vacunas - el 34% de los que no piensan vacunarse dieron esta repuesta-. Le sigue el miedo a que tengan riesgos para la salud y efectos secundarios o colaterales (19,5%), y que no se creen que sean eficaces (5,9%).