Desde que Juan Carlos I se exiliara a Abu Dabi hace ahora más de un año, mucho se ha especulado sobre cómo es la relación con sus hijos. Hace sólo unos meses, trascendió la visita de sus hijas, Cristina y Elena; un viaja a Emiratos Árabes que también estuvo marcado por la polémica debido a que ambas se vacunaron contra el coronavirus, cuando en España aún no se había abierto su franja de edad. No obstante, poco se sabe de cómo es el contacto con Felipe VI. Hasta este jueves, cuando Paris Match ha adelantado extractos de una conversación entre el rey emérito y su biógrafa, que será publicada en un libro, y en los que reconoce que no se hablan.