El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado su solidaridad con todos aquellos que sufren delitos de odio, tras las últimas agresiones homófobas y ha comprometido a su Gobierno para evitar los delitos de odio. «No habrá otra vez armarios.

Lo que sí que habrá y hay es un Gobierno comprometido con la diversidad y que va a poner todos los medios para evitar los delitos de odio», ha sentenciado durante su intervención en el Congreso ante la interparlamentaria del Grupo Parlamentario Socialista.

El jefe del Ejecutivo ha confirmado que el próximo viernes presidirá una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento para la actualización del Plan de Acción contra los Delitos de Odio 2022-2024. Este plan, según ha avanzado, tiene dos objetivos: actualizar los delitos de odio y adoptar los cambios pertinentes para que «aquellos grupos que quieren devolver el odio a las calles de España no tengan ninguna opción de conseguirlo».

«Así que ni un paso atrás --ha reiterado--. Al contrario, vamos a seguir avanzando en tolerancia, respeto e integración de la diversidad. Esto es lo que quiere España porque es España, no hay lugar contra el odio y, por eso, me gustaría subrayar que nos falta una pieza importante, la aprobación definitiva en las Cortes de la Ley de igualdad de trato. Pido a todos los grupos parlamentarios que tomemos esto como una prioridd y que en este periodo de sesiones, por fin, podamos aprobar la Ley Pedro Zerolo».

Sánchez ha insistido en que este tipo de agresiones no son compartidas y no representan a España y ha recordado para ello un estudio internacional que aseguraba la semana pasada que el 91 por ciento de los españoles y españolas no tendría ningún problema en que algún ser querido o algún familiar pudiera declarar públicamente su homosexualidad, por encima de «democracias consolidadas y plenas» como Estados Unidos o Francia.

«Eso es España, el país más tolerante con la diferencia y más exigente con la igualdad», ha dicho para reconocer, sin embargo, que hay «diámicas preocupantes» y recordar que en 2020 un 19,8 por ciento de los delitos de odio estuvieron relacionados con la orientación y la identidad sexual y ha asegurado que el PSOE siempre se ha erigido en el muro contra la intolerancia.

«Somos el valladar frente a quienes niegan la diversidad de nuestra sociedad», ha recalcado. Así, ha subrayado, recordando a Pedro Zerolo, la diferencia entre el el movimiento socialista y la intolerancia y los movimientos reaccionarios. «Nosotros defendemos un modelo de sociedad completamente distinto al suyo, en el que cabemos todos, incluidos ellos, y ellos un modelo de sociedad en el que únicamente y exclusivamente pueden caber aquellos que sientan y piensen como ellos», ha sentenciado.