Hemos visto muchas caras del coronavirus, pero en los últimos tiempos crecen los testimonios de quienes eran reticentes a la vacunación pero han cambiado de opinión. Domingo González, médico intesivista en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, es el protagonista de un vídeo que ha publicado para «cumplir con la palabra dada a un paciente que hace pocas horas he tenido que intubar».

En el vídeo, de poco más de dos minutos titulado Por favor... ayúdennos a salvar vidas, el médico relata cómo el paciente ingresó con una «neumonía bilateral» y, hasta el momento de grabar el vídeo, «pudo estar respirando con sistemas de apoyo, peor hemos tenido que sedarlo profundamente». Antes de que llegara ese momento, «me comprometí a hacer este vídeo para transmitir que se vacunen», explica González. Sobre su paciente, dice que «me dijo que no se había vacunado por miedo, por lo que escuchaba y veía en los medios de comunicación y redes sociales y lamentaba no haberlo hecho ahora que se ha visto enfermo. Me pidió que transmitiera esta idea para los que todavía no se han vacunado, a los que tienen dudas, porque él ha sido un ejemplo de lo que no se debe hacer».

El médico del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria cuenta que en poco tiempo «hemos ingresado en la UVI más de diez pacientes afectados por la COVID no vacunados por miedo a los efectos secundarios de la vacuna», y aclara que «no eran negacionistas, pero estaban influenciados por ellos».

Finalmente, González reflexiona: «estamos llegando a un momento en nuestra sociedad en el que que no sabemos el daño que podemos hacer con ideas falsas. Se está jugando con la vida de las personas y su salud. No todo vale. Ayúdennos a salvar viadas».