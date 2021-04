Duro enfrentamiento entre Ayuso e Iglesias por la gestión de la pandemia

La presidenta madrileña y candidata del PP a la reelección en las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Isabel Díaz Ayuso, ha mantenido un duro enfrentamiento en el debate electoral de este miércoles por la gestión de la pandemia con el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, a quien ha llamado, entre otros calificativos, «mezquino» y «pantomima».

En el curso del debate televisivo, el primero y único de esta campaña, Iglesias ha asegurado que la Comunidad de Madrid ha registrado las cifras «más mortíferas de toda España» y ha pedido a Ayuso que «no sonría» cuando se habla de la cifras de fallecidos.

«¿Y las cifras de España», le ha respondido Ayuso.

A juicio de la presidenta madrileña, Iglesias «da vergüenza ajena» y es una «pantomima» que se ha presentado a Madrid para intentar «rescatar» a su partido pese a que «ni siquiera va a coger el escaño». «Es lo más mezquino que hay en política española», ha zanjado.

En el bloque del debate electoral, dedicado a la pandemia, todos los candidatos menos la de Vox, Rocío Monasterio, han criticado la gestión de la pandemia de Ayuso.

También el de Ciudadanos, Edmundo Bal, que ha dicho que el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, de la formación naranja, hizo «bien» en denunciar «un protocolo que el consejero de Sanidad había establecido” en relación con las residencias.

Sin embargo, las críticas más duras han venido de los candidatos de Unidas Podemos, PSOE y Más Madrid.

«Los datos no se arrojan, los datos para empezar se ponen sobre la mesa, y son los que hacen el balance de esta pandemia», le ha reprochado a Ayuso la candidata de Más Madrid, Mónica García, a quien «le sigue fascinando» que la presidenta «no haga ni una mínima autocrítica».

Por su parte, el candidato socialista, Ángel Gabilondo, ha insistido en que “los datos son malos, no hay que darle más vueltas». «Yo no traje el virus, no lo inventé yo», les ha replicado Ayuso.