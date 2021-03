Malena Contestí, posible candidata en las primarias de C's para las elecciones en Madrid

Dirigentes de Ciudadanos se han movilizado para evitar que el exvicepresidente madrileño Ignacio Aguado sea el candidato de la formación naranja a la elecciones autonómicas del 4 de mayo en Madrid y proponen, entre otros, a Malena Contestí, quien fue fichada por Ciudadanos tras abandonar Vox en 2019. La propia Contestí ha confirmado que desde hace un par de días y «de forma inesperada» ha recibido «bastantes llamadas de integrantes de Ciudadanos y de personas de la cúpula» para animarle a presentarse por Madrid.

«No se ha confirmado nada. No hay decisión al respecto. Yo estaría dispuesta si así lo dispusiera el partido y así me lo pidiera, por supuesto siempre con lealtad a su voluntad. Además soy consciente de que estas elecciones van a tener un cobre muy duro de batir. No será fácil pero me honra que me lo hayan pedido», ha comentado.

Contestí, cofundadora de Actúa Baleares, partido que se presentó en coalición con Vox en las elecciones de abril de 2019, solo estuvo unos meses en la Cámara Baja, durante la brevísima decimotercera legislatura (de mayo a diciembre de 2019).

Dejó en 2019 Vox acusándolo de «extremista y antisistema» y fue fichada por Ciudadanos en octubre de 2020.

Las primarias para elegir al candidato de Ciudadanos para las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo serán el domingo o a principios de la próxima semana, y por el momento sólo Aguado y un militante de Las Rozas, Juan Carlos Bermejo, han manifestado públicamente su intención de presentarse.

Ejecutiva de Ciudadanos

El portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha señalado este jueves que Malena Contestí, exdiputada de Vox por Baleares en el Congreso que el pasado octubre entró a formar parte de Cs, «sabe lo que es el centro político». Bal ha comentado que cuando la conoció congenió con ella y ha asegurado que Contestí está «convencida de que se puede pactar a los dos lados» y tiene «mucha fe» en Arrimadas.

Sobre la posibilidad de que Contestí se presente a las primarias para elegir al cabeza de lista a las elecciones autonómicas del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, el portavoz ha detallado que para formar parte de una lista electoral es necesario que, a fecha del cierre del censo electoral, esa persona esté empadronada en la Comunidad de Madrid, y desconoce si Contestí cumple este requisito.

Bal ha precisado que en breve se abrirá un periodo de 48 horas para que quien lo desee presente su candidatura. Hasta ahora ha habido dos personas que han avanzado su intención de hacerlo, el exvicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, y el afiliado madrileño Juan Carlos Bermejo.

PACTOS CON EL PP Y CON EL PSOE

Por otra parte, Bal ha afirmado que su partido seguirá pactando tanto con el PSOE como con el PP. A los que no estén de acuerdo con esto porque solo quieran acuerdos con los 'populares' --como algunos de los cargos que están abandonando la formación naranja-- les ha dicho que no han entendido el papel que debe desempeñar «el centro político».

«Quien establezca que no se puede pactar con unos porque siempre son malos mientras que los otros siempre son buenos, aquellos que están apostando por una de las dos Españas, no están entendiendo lo que es el centro político, que es la tercera España, la mano tendida a los dos lados» para «encontrar soluciones a los problemas reales de los españoles», ha afirmado en una rueda de prensa en la Cámara Baja.

Según ha declarado, esto es lo que ha manifestado la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, en la reunión que ha mantenido a primera hora de la mañana con su grupo parlamentario. Dos de los diez diputados, Pablo Cambronero y Marta Martín, han dejado el grupo a raíz de la moción de censura frustrada contra el PP en la Región de Murcia y su efecto en la Comunidad de Madrid, donde la presidenta, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha convocado elecciones anticipadas.

CIUDADANOS ESTÁ APLICANDO SU PROGRAMA

Arrimadas también ha defendido, según Bal, que la formación naranja está aplicando el programa con el que se presentó a las elecciones generales de noviembre de 2019, promoviendo sus propuestas sobre la libertad de educación, la tarjeta sanitaria única, la eutanasia o la lucha contra la corrupción, también en Murcia contra los 'populares', hasta ahora socios de gobierno.

«Quien no se crea esto no esta en el partido correcto, que se vaya y que se vaya cuanto antes. Los que nos vamos a quedar aquí nos lo creemos. Somos más, somos muchos y seremos en el futuro muchos más porque la gente nos verá como lo que somos: el centro moderado, tan necesario para este país de trincheras y polarización», ha subrayado, añadiendo que Ciudadanos va a seguir por este camino.

A los que se marchan de Cs acusando a Arrimadas y a su equipo de abrazar el «sanchismo» y de defraudar a sus votantes por pactar ahora con el Gobierno de Pedro Sánchez y con el PSOE pese a que Albert Rivera como presidente prometió lo contrario, el dirigente les ha instado a aclarar «dónde está eso que dice que Inés Arrimadas dijo que nunca apoyaría a Sánchez».

«¿Dónde está eso? Se lo están inventando, están fabricándose excusas que son mentira para poder justificar sus decisiones», ha manifestado, aprovechando para reclamar a los diputados y senadores que han dejado de militar en Ciudadanos que actúen «con dignidad» y dejen libre su escaño.

Bal recordado que poco después de las elecciones generales del 10-N, la entonces portavoz en el Congreso propuso que Ciudadanos y el PP permitieran la investidura del líder socialista para evitar que pactara con «los populistas de Podemos y los nacionalistas de ERC y Bildu».

«Nuestros ideales del 10 de noviembre, nuestro programa, se están desarrollando. No hemos mentido a nadie, hemos sido coherentes. Siempre hemos dicho que tenemos una mano abierta por este lado y otra por el otro, que somos el puente entre el PP y el PSOE», ha insistido.

También ha rechazado la idea expresada por algunos cargos públicos que se han dado de baja en Cs sobre que los «tránsfugas» no son ellos, sino la dirección del partido por haber cambiado de estrategia respecto a 2019. «Hay que tener la cara muy dura para decir eso», ha declarado, indicando que la definición de ese concepto está recogida de forma clara en el Pacto Antitransfuguismo.

LA «POCA LEALTAD» DE HERVÍAS HACIA CIUDADANOS

Por otro lado, el portavoz de la Ejecutiva ha asegurado que después del proceso «lamentable, triste e indignante» que están sufriendo por «la ofensiva del PP para tratar de debilitar o destruir» a la formación naranja captando a personas de este partido a cambio de «cargos, dinero y poder», Cs va a «salir más fuerte». «No van a conseguir acabar con el centro político español», ha recalcado.

Bal ha sugerido que en esa maniobra «pública y orquestada» del PP está implicado el exsenador de Ciudadanos Fran Hervías, que fue secretario de Organización durante la etapa de Albert Rivera y que ahora ha tramitado su baja como afiliado y se ha puesto a trabajar para el PP.

«Creo que no hace falta dar más explicaciones, más vale una imagen que mil palabras», ha comentado sobre la fotografía publicada por 'El Español' donde aparece Hervías comiendo en un restaurante con Ruth Goñi y Emilio Argüeso, los otros dos senadores que han abandonado Cs, y la diputada Marta Martín, que ha renunciado a su acta este jueves.

A su juicio, Hervías ha demostrado «muy poca lealtad a los principios y valores» de Ciudadanos, sobre todo teniendo en cuenta que militaba en él casi desde sus orígenes en Cataluña. «No puede llamarse a engaño respecto a que en las elecciones del 28 de abril (de 2019) quisiéramos tener un socio preferente, que era el PP, mientras que en las del 10 de noviembre quedó claro que éramos el centro político» que «puede pactar con los dos lados», ha declarado.

A la pregunta de si Rivera podría estar detrás de la operación del PP y Hervías, el dirigente 'naranja' ha señalado que tras su dimisión Rivera dijo que no quería tutelar a Cs ni dar consejos a Arrimadas sobre cómo dirigir el partido y «lo ha cumplido». «Yo confío en su palabra, siempre me ha parecido una persona muy honesta» y «estoy convencido de que seguirá apartado de la política, feliz con su profesión», ha afirmado.