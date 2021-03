Ángel Acebes niega haber recibido dinero de la 'caja b' del PP

El que fuera secretario general del Partido Popular (PP) entre 2004 y 2008, Ángel Acebes, ha negado rotundamente haber percibido retribuciones en dinero negro procedente de la 'caja b' del partido, tal y como reflejan los conocidos como 'papeles de Bárcenas'.

Durante su declaración en la vista oral que se celebra en la Audiencia Nacional y en la que se juzga el presunto pago de la reforma de la sede del PP con dinero de la 'caja b', ha respondido a preguntas del Ministerio Fiscal que «en absoluto» recibió los pagos que plasmó el extesorero Luis Bárcenas en sus anotaciones, y que todo lo que ha percibido en su vida lo ha hecho «con las oportunas retenciones» y declarando por ello a la Agencia Tributaria.

Además, ha explicado que tras la publicación en el diario El País de dichos papeles no contactó ni con el tesorero de entonces Álvaro Lapuerta ni con el que fuera el gerente Luis Bárcenas. Sobre por qué aparecía en esas anotaciones ha dicho que no se lo explicaba y que sólo puede afirmar que «no son ciertas, rotundamente falsas, porque no se corresponde con la realidad».

A pesar de que ha negado durante su declaración que conociera la existencia de una 'caja b', el fiscal ha incidido en que otros testigos como Luis Fraga sí han reconocido pagos en 'b'. A esto Acebes ha respondido que ha escuchado «con sorpresa» la declaración de Fraga porque es la primera vez que escucha que a un candidato al Senado le da el PP «un dinero para su campaña personal»