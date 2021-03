Los trámites 'online' del SEPE siguen sin funcionar

El sistema informático del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sigue sin funcionar con normalidad casi una semana después del 'ciberataque' que sufrió y que ha paralizado los trámites eléctrónicos.

Así, aunque la web del SEPE está abierta para consultas, no se puede utilizar la sede electrónica por el momento, con lo que los trámites 'online' no son posibles. De este modo, por ejemplo, mientras no se restablezca la operativa completa, la comunicación por parte de las empresas de las contrataciones por vía telemática está interrumpida.

Ahora bien, el director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez, ha avanzado este lunes que «el incidente de seguridad se ha contenido» y que se están suministrando ya algunos servicios.

Así, a lo largo del día de hoy, ha señalado que en las oficinas de empleo se va a empezar a trabajar con «cierta normalidad», pues se están incorporando las aplicaciones operativas de gestión, entre ellas la presolicitud y la cita previa.

«Estamos trabajando para llegar a la normalidad cuanto antes. Esperamos que en no demasiado tiempo volvamos al servicio normal», ha afirmado Gutiérrez en declaraciones a la cadena SER Catalunya recogidas por Europa Press.

Gutiérrez ha explicado además que a muchas de las personas que tenían cita previa estos días se les ha atendido por teléfono y ha subrayado que, cuando estén operativas todas las aplicaciones, el SEPE elaborará un plan de choque para poner al día durante el mes de marzo las demoras producidas por el 'ciberataque'. «Estamos en disposición de afirmar que durante el mes de marzo podremos respondar con normalidad al reconocimiento de prestaciones por desempleo», ha asegurado.

El director general del SEPE ha insistido en que los datos confidenciales de las personas inscritas en las oficinas de empleo «no se han visto comprometidos» por el ataque informático, y ha reiterado que la «importante partida presupuestaria» que se ha consignado este año para el organismo se destinará en parte a mejorar los servicios informáticos y el servicio de atención a la ciudadanía.

Los expertos informáticos del Centro Criptológico Nacional, del propio SEPE y de la Secretaría General de la Administración Digital seguirán trabajando para devolver el servicio informático del SEPE a la normalidad lo antes posible y con la máxima seguridad.

Preguntado por las informaciones que apuntan a que el 'cibertaque' sufrido por el SEPE procede de piratas informáticos rusos, Gutiérrez no ha confirmado este extremo y se ha limitado a señalar que el ataque está siendo investigado por el Centro Criptológico Nacional.

Al entrar en la web del SEPE, al usuario le salta el aviso de que el organismo está siendo objeto de un «incidente de seguridad durante el cual se ha visto afectada la disponibilidad de sus sistemas de información y comunicaciones».

«Las primeras actuaciones urgentes efectuadas se han producido con la mayor celeridad posible y con el objetivo principal de contener el incidente, aislar y, por tanto, mitigar su impacto en los sistemas del SEPE», explica el organismo.

Para tranquilidad de los usuarios, el SEPE recuerda que los plazos de solicitud de las prestaciones se ampliarán en tantos días como estén fuera de servicio las aplicaciones y que, en ningún caso, esta situación afectará a los derechos de los solicitantes de prestaciones.

De la misma manera, no es necesario renovar la demanda de empleo. Se renovará automáticamente o se podrá renovar una vez restablecido el servicio sin pérdida de derechos.

El servicio informático del SEPE fue infectado con un 'ransomware' el pasado martes, un software malicioso que tiene la capacidad de cifrar archivos y bloquear ordenadores con la idea de obtener dinero a cambio de devolver el funcionamiento normal al sistema.