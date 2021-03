Simón, sobre asistir a manifestaciones: «Fui imprudente al decir el año pasado lo que le recomendaría a mi hijo»

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado que «quizás» fue «imprudente» al decir el año pasado que si su hijo le preguntaba por ir a la manifestación del 8M le diría «que haga lo que quiera».

«Quizás fui imprudente al decir lo que le recomendaría o no a mi hijo el año pasado pero desde luego yo tengo 3 hijos, los 3 son muy responsables y no tengo la necesidad de decirles lo que pueden o no pueden hacer», ha sentenciado.

Así lo ha manifestado este lunes el director del CCAES en rueda de prensa al ser preguntado por las manifestaciones celebradas por el Día Internacional de la Mujer.

«Son suficientemente inteligentes y mayores como para tomar la decisión por su cuenta y no le voy a decir a mi hijo lo que puede o no hacer», ha subrayado.

No obstante, Simón ha apuntado que lo que sí va a decirle a su hijo es «que esté bien informado y que trate de ser lo suficientemente solidario para entender los riesgos a los que se expone él y a los que expone a los demás». «Fuera de eso no tengo nada que decirle a mi hijo», ha concluido.