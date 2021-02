Así se han vivido las horas previas y la detención de Pablo Hasel en las redes sociales

?URGENT ?

Davant l'empresonament de @PabloHasel sortim als carrers per exigir no només la seva llibertat, sinó també la de la resta de represaliats pel Règim i per la conquesta dels nostres drets i llibertats democràtiques.

Avui 16/02 19:00 Plaça Lesseps #LlibertatPabloHasel https://t.co/UgMmpabeip