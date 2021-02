Elecciones en Cataluña: Valoraciones contrapuestas desde Baleares

Antoni Fuster

Partido popular «El PP no ha podido captar parte del voto del constitucionalismo que ha perdido Cs» El secretario general del PP, Antoni Fuster, reconoció que los resultados de su partido no son buenos y lamentó que los ‘populares’ no hayan podido captar parte del voto constitucionalista que ha perdido Cs. «Han sido unas elecciones complejas, condicionadas por la pandemia y polarizadas entre el bloque de los independentistas y el efecto Illa», añadió el secretario general del PP, quien lamentó el resultado global de estas elecciones.