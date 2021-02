¿Quién mandó borrar el mural del Rey emérito en Barcelona en apoyo a Pablo Hasél?

Trabajadores municipales del Ajuntament de Barcelona han borrado un grafiti con la imagen del Rey emérito y en apoyo al rapero Pablo Hasél, condenado a prisión, en el parque de las Tres Xemeneies de la Ciudad Condal, un hecho que ha causado controversia, y sobre el cual el concejal Eloi Badia (BComú) ha negado que se trate de una intervención política.

Según ha explicado Badia en un apunte en Twitter, los comuns han conocido a través de las redes sociales que se había borrado este mural en el distrito de Sants-Montjuïc, en una actuación que se ha hecho a requerimiento de la Guardia Urbana.

«No ha habido ninguna intervención política: limpieza ha actuado a requerimiento de la Guardia Urbana. Hemos pedido explicaciones sobre qué criterios se han seguido para evaluar la situación», ha explicado el concejal.

Aquí tenemos a las brigadas de limpieza borrando un mural que se realizó éste fin de semana por la libertad de Pablo Hasel , la imagen que molesta a Colau y a Jéssica Albiach no es otra que la del Emérito. La Farsa de Comuns continua. .@Berlustinho

En el mural aparecía la cara del Rey emérito con flechas con plumas con los colores republicanos clavadas en la cabeza, con un cartel en la frente en el que se podía leer la palabra 'Ladrón', y rodeado de proclamas como 'Asesino de Elefantes', 'Llibertat Pablo Hasél', 'Chorizo' y 'Parásitos'.

El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc, al que España reclama a Bélgica por delito de injurias a la Corona, ha reprochado en un mensaje en Twitter a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que no se haya tardado «ni 24 horas en hacer que se borre» el grafiti.

La alcaldesa, por su parte, realizó algunos comentarios sobre la cuestión, en los que afirmó que el mural no se debería haber retirado, y «aunque no ha habido ninguna orden política, es un error que no se debe repetir».

Finalmente Ada Colau reafirma que se revisarán los protocolos de la actuación y reitera su compromiso con la petición de libertad para Pablo Hasél, y con el impulso de una reforma del Código Penal que deje fuera las «vulneraciones de la libertad de expresión» en casos donde no haya alteración grave del orden público o choques violentos.