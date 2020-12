Lorena Roldán se marcha de Ciudadanos y será la número 2 del PP en las elecciones catalanas

La hasta ahora portavoz de Cs en el Parlament de Catalunya, Lorena Roldán, ha anunciado este miércoles que abandona la formación 'naranja' y se suma al PP de Catalunya por desavenencias con la actual Ejecutiva de Inés Arrimadas, a la que ha acusado de tomar decisiones «unilaterales» y de actuar como «sostén» de los que «dan alas a quienes pretenden romper el país». Posteriormente, Roldán ha declarado que cree que está «en el lugar correcto», en el acto 'Sumando por Catalunya', en que Fernández ha anunciado que ella será la número 2 con el objetivo de unir el voto constitucionalista y «con esa voluntad de sumar e integrar en un PP abierto y transversal».

Así lo ha confirmado la propia Roldán a través de un mensaje en su perfil de Twitter, recogido por Europa Press, en el que ha anunciado su marcha al PP adjuntando una carta en la que explica los motivos por los que abandona Cs, y en la que carga contra la nueva dirección de Arrimadas y sus pactos con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Hoy finalizo mi etapa en Cs. Una decisión difícil pero muy meditada. Mi compromiso con la libertad y la convivencia sigue igual de vivo que el primer día y, por eso, quiero anunciar que seguiré defendiendo esos valores desde el proyecto de @alejandroTGN. Gracias por la confianza. pic.twitter.com/CSoKMCNWWK ? Lorena Roldán (@Lroldansu) December 30, 2020

«Ciudadanos nació como dique de contención al nacionalismo y no como sostén de los que, con sus pactos, dan alas a quienes pretenden romper nuestro país», ha censurado la también portavoz de Cs en el Senado. En este punto, Roldán ha rechazado que la «gobernabilidad» del país «descanse» en aquellos que tienen como objetivo «dinamitar el Estado de Derecho": «Esta debe ser siempre una línea roja».

Con todo, Roldán ha apelado a la necesidad de un constitucionalismo «fuerte», no solo en Catalunya, sino también en el resto de España, «que anteponga los intereses generales al interés partidista». Y en esta tarea, según ha dicho, «no puede haber medias tintas ni titubeos».

De este modo, Roldán ha comunicado que renuncia a su escaño como senadora --era parlamentaria en la Cámara Alta desde 2018-- y a todos los cargos orgánicos que tenía dentro del partido, donde era portavoz nacional adjunta, miembro de la Ejecutiva Nacional y miembro del Comité Autónomico de Cataluña.

Mención a Albert Rivera

La ya exportavoz de Cs en el Parlament de Catalunya ha desarrollado casi toda su carrera política en la región catalana, donde fue elegida portavoz de Cs tras el salto de Inés Arrimadas a la política nacional.

Tras esto, el pasado año el Consejo General de Ciudadanos aprobó la propuesta del por aquel entonces presidente del partido, Albert Rivera, de que Roldán fuera la nueva portavoz de la Ejecutiva nacional también en sustitución de Inés Arrimadas, que había sido nombrada portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados.

Roldán, que siempre ha mostrado su apoyo a Albert Rivera, se ha marchado haciendo referencia explícita al exlíder de Cs y agradeciendo su apoyo y compañía. «Siempre creyó en mi», ha sentenciado Roldán.

Discrepancias con Arrimadas

El pasado mes de agosto, el Comité Permanente de Ciudadanos propuso a Carlos Carrizosa como candidato de la formación 'naranja' a las elecciones catalanas apartando de esta manera a Lorena Roldán a pesar de que ésta había ganado las primarias para ser la candidata a los comicios catalanes.

Por aquel entonces, Roldán rechazaba la polémica y aseguraba que se trataba de una decisión «tomada en equipo» con el objetivo, según decía, de dar un vuelco a la situación política en Catalunya. Sin embargo, ahora en su carta de despedida, Roldán se marcha recriminando a la actual dirección sus decisiones tomadas «de forma unilerateral», «apartándose de la esencia del partido».

Pero esta no fue la única desavenencia que Lorena Roldán ha tenido con la actual dirección de Inés Arrimadas. En el ámbito orgánico del partido, el pasado 29 de septiembre se renovó el Comité Autonómico de Cs en Catalunya y ésta no fue incluida en la junta directiva. A nivel nacional, Arrimadas la incluyó en la Ejecutiva del partido pero no en el Comité Permanente, que está formado por seis personas.

Alejandro Fernández

El propio Partido Popular de Catalunya ha anunciado este miércoles que su presidente, Alejandro Fernández, dirigirá este mediodía un diálogo bajo el título 'Sumando por Catalunya' y que servirá como acto de presentación al PP de Lorena Roldán a las puertas de las elecciones en Catalunya, que se celebran el próximo 14 de febrero.

Roldán ha justificado su marcha al PP asegurando que Alejandro Fernández «encarna un proyecto común con sentido de Estado, capacidad de gestión y, sobre todo, sin complejos ante el separatismo». «Por eso, es un honor para mí anunciar que, desde hoy, me sumo a su proyecto en Catalunya, convencida de que doy el paso en la dirección correcta», ha señalado.

Así, apela a conseguir una mayoría social «capaz de lograr una alternativa de gobierno al separatismo, tan necesaria para recuperar la concordia y la convivencia» en Catalunya.