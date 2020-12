Sánchez agradece a las Fuerzas Armadas su «labor leal y callada al servicio de la democracia»

Hoy me he dirigido a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que se encuentran en el exterior y que, en estas fechas, no pueden estar en casa. Os mando mi afecto y el de todo el país. Gracias por vuestra labor. Sois ejemplo de servicio a España y a la comunidad internacional https://t.co/W7Mpv2x2QA Twitter: @sanchezcastejon