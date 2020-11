El PNV pacta con el Gobierno eliminar la subida del impuesto al diésel y acerca su apoyo a los Presupuestos

El PNV ha pactado con el Gobierno central cuatro enmiendas a los presupuestos generales del Estado (PGE) de 2021, entre las que se incluye la eliminación de la subida de la fiscalidad del diésel, han informado este viernes fuentes de la formación nacionalista.

Según han indicado, el PNV «ha logrado un avance en las negociaciones con el Gobierno español para aprobar un primer paquete de enmiendas en los presupuestos generales del Estado que permiten retomar con normalidad las negociaciones de cara al voto a los PGE».

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, han explicado en rueda de prensa que, aunque su formación comprende la necesidad de avanzar en una fiscalidad verde, aplicar una subida al diésel en el actual momento de crisis «podría suponer la desaparición de muchos, miles de puestos de trabajo».

«La industria y la industria del automóvil tienen muchas tareas que hacer por delante», ha admitido, y la política tiene que «ayudar y acompañar para que esto sea así», ya que «dificultar» esta tarea ahora «no conduce a nada».

Además de la paralización de la subida del diésel, PNV ha acordado con el Gobierno dedicar 50 millones de euros a apostar por la industria de la máquina herramienta, «las máquinas que fabrican otras máquinas», con las que quieren garantizar una base industrial competitiva.

Se dedicará también una partida de 6 millones de euros para el proyecto de soterramiento del tren en Zorrotza, en Bilbao, que «estaba causando muchos problemas y accidentes», un acuerdo que se formalizará en un convenio entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Bilbao antes de final de año.

Una cuarta enmienda se refiere a la introducción de la formación dual en el ámbito universitario, con el objetivo de mejorar el aprendizaje e impulsar la empleabilidad de los estudiantes.

Esteban ha señalado que espera que los acuerdos alcanzados sean introducidos en la ponencia que se celebra este viernes, al tiempo que ha advertido de que «esto no significa que haya un acuerdo para la aprobación presupuestaria definitivamente», aunque «sí es verdad que supone un avance» porque son enmiendas «muy importantes».

El acuerdo «posibilita seguir caminando en este camino de diálogo» porque el objetivo del PNV es «avanzar, proteger la industria y los empleos», y la negociación «no acaba» en el acuerdo de este viernes.

Desde ahora hay «unos cuantos días para que los acuerdos se vayan concretando», ha insistido, al tiempo que ha descartado que la negociación vaya a incluir posibles transferencias de competencias o la concreción del reparto de fondos europeos, que en su opinión dependerá de los proyectos específicos.

Sobre el pacto con Bildu, Esteban ha dicho que «lo de sentirse ninguneado» es para partidos que no confíen en ellos mismos y ha comentado que la proximidad entre Podemos y Bildu «no es ninguna sorpresa».

«En absoluto nos hemos sentido ninguneados», ha insistido Esteban, al tiempo que ha comentado que no tiene claro si hay o no acuerdo con Bildu porque ha oído a miembros del Gobierno «manifestarse en un sentido y en otro. No quiero hablar de los demás», ha reiterado.

El portavoz del PNV ha dejado claro que su negociación es con el Gobierno, no con el PSOE o con Unidas Podemos, si bien ha admitido que hay acuerdos como la enmienda de formación universitaria que afecta a un ministerio dirigido por Podemos (Manuel Castells), con quien ha mantenido contactos.

A la pregunta de si habían tenido contacto con Cs que también tenía una enmienda sobre la eliminación del diesel, Esteban ha dicho que no, ha recordado que su posición sobre este asunto lo conocía el Gobierno antes de presentar el anteproyecto y el acuerdo para que esto se cambie será «a través de nuestra enmienda».