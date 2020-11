Casado exige saber qué ha pactado el Gobierno de Sánchez con Bildu

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha exigido saber qué ha pactado el Gobierno de Pedro Sánchez con Bildu para lograr el apoyo de este grupo a sus presupuestos y ha acusado al Ejecutivo de «incompetencia» en una triple crisis, institucional, sanitaria y socioeconómica.

El líder de la oposición ha defendido este miércoles en el Congreso su enmienda de totalidad al proyecto de presupuestos, y, en el aniversario de las elecciones que alumbraron el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, ha recordado que Sánchez «dijo que le ofendía que le preguntara si iban a pactar con Bildu».

«Pedimos que nos expliquen qué es lo que se ha pactado y lo digo en un día en que los asesinos de Alberto y Ascen Jiménez Becerril han sido acercados a cárceles cercanas al País Vasco, por respeto a su hermana y a la democracia española debería usted explicar qué ha pactado con Bildu», ha reclamado Casado.

Casado ha defendido que la «hoja de ruta» de Sánchez es «pactar con aquellos que quieren destruir la nación», y que ha elegido los extremos en lugar del centro. «O hay futuro para España o hay futuro para su Gobierno», ha espetado, señalando que la Unión Europea es «beligerante con los comunistas populistas y nacionalistas».

El líder de la oposición ha reivindicado al PP como representante de la «tercera España», la «moderada» y la que «aplaudía a los sanitarios» pidiendo con «cada palmada» eficacia al Gobierno.

Además, ha cargado contra la «incompetencia» del Gobierno al hacer frente a la pandemia, ha acusado al presidente Sánchez de parapetarse en las autonomías y de mentir ocultando alertas, en el comité de expertos o con las mascarillas.

«Hasta hace unas horas decían que las mascarillas no podían tener el IVA reducido porque prevaricarían a y se lo guardan para un corte de telediario, seis meses después de que la UE lo permitiera», ha criticado Casado.

Además, ha defendido que el Gobierno es una «alarma» para el estado, y le ha acusado de intentar «tomar al asalto la independencia judicial», la libertad de expresión con el «ministerio de la verdad» o de acometer «revisionismo histórico», además de censurar la «contrarreforma educativa».

«La libertad solo asusta cuando se pierde la costumbre de utilizarla, no sé si es lo que ustedes están planteando», ha señalado Casado, quien ha señalado que Sánchez no se planteaba pactar con el PP para no acabar como el Pasok y ha advertido: «ojo no cabe como Varoufakis».