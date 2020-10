Sanidad muestra su «preocupación» por el «retraso de notificación» de los casos de coronavirus en Madrid

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha mostrado «preocupado» con el «retraso de notificación» en la Comunidad de Madrid de los casos de COVID-19 en las últimas semanas, que ha fijado en hasta «siete u ocho días». El ministro ha puntualizado, no obstante, que no se debe a una «negligencia» por parte de la administración madrileña, sino al «gran volumen de casos».

En rueda de prensa tras el Comité de Seguimiento del Coronavirus, el ministro ha asegurado, asimismo, estar preocupado con la bajada en el número de PCR realizadas por la Comunidad. «Me preocupan mucho las bajadas de PCR. Ya sé que se han hecho test antígenos, pero me preocupa. Hay que valorar los datos con mucha prudencia», ha señalado.

En concreto, el ministro ha desgranado que el número de PCR ha descendido un 40 por ciento en Madrid en las últimas semanas. «La semana del 2-8 de octubre han hecho 92.261, un 40 por ciento menos que la semana anterior (154.000)», ha especificado, puntualizando que es consciente, en cualquier caso, de la apuesta de la Comunidad de Madrid por los test antígenos, más rápidos que las tradicionales PCR.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha apuntado que los test de antígenos que está realizando el Ejecutivo de Díaz Ayuso irán permitiendo «poco a poco» disminuir el retraso de notificación en Madrid, dada la rapidez de estas pruebas.

Simón ha señalado que el Ministerio «todavía no tiene información detallada del total de pruebas de este tipo que se están realizando». «Por tanto, el impacto en los números de la Comunidad de Madrid no es muy grande. Pero no tenemos todavía certeza. El impacto en el total de casos notificados no debería ser muy alto», ha agregado.

Sobre la situación global de la pandemia en España, Simón ha informado de que el 10 por ciento de las camas están ocupadas por pacientes con COVID-19, en total 11.297, 1.595 de ellos en UCI. «Hay mucha variabilidad, desde el 38 por ciento en Madrid, hasta la Comunidad Valenciana que tiene un 7,8 por ciento», ha detallado.

Asimismo, ha explicado que, pese a que en estos momentos el 10,7 por ciento de las PCR son positivas, «esto no indica que se incremente la transmisión». «Se está estabilizando, pero con una importante variabilidad entre comunidades autónomas», ha afirmado, aunque advirtiendo de los «retrasos de notificación» que, a su juicio, ponen en cuarentena «los datos de los últimos 2-3 días».