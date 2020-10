Mercedes Milá carga contra el doctor Cavadas por su críticas a Fernando Simón

La periodista y presentadora Mercedes Milá ha cargado este sábado en La Sexta contra el doctor Pedro Cavadas por sus críticas al director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, durante una entrevista con Pablo Motos en 'El Hormiguero'. Milá ha criticado su tono «guerrillero» después de reconocer que no sabía quién era al presentador de La Sexta Noche.

«Pero Iñaki, ¿este señor quién es?», preguntó tras ver el vídeo de la entrevista con Pablo Motos. «¿Dónde trabaja?», siguió preguntado Mila, quien ha sido muy critica en las redes.

El presentador, tras reconocer que no se sabía su currículo al completo, le explicó: «En Valencia tiene su propia clínica pero es un médico que se mueve mucho por países del tercer mundo. Además es el hombre que hizo aquellos trasplantes de manos y de cara prácticamente imposibles». Pero las explicaciones no sirvieron de mucho para la periodista que volvió a insistir en que no le había gustado nada el tono de la entrevista y cómo había despreciado a Simón.

La reacción de Mercedes Milá en @SextaNocheTV ante las críticas de Cavadas a Fernando Simón: "¿Este señor quién es?" https://t.co/mlUaRUCZb0 ? laSexta (@laSextaTV) October 10, 2020

«Yo francamente te diré una cosa que puede ser una frivolidad y sobre todo si es un médico tan estupendo como tú dices. Yo no lo conozco. Pero ya ese aspecto de guerrillero con el que se ha presentado en el programa de Pablo ya no me gusta. En este momento en España cuanto menos gestos guerrilleros y violentos mejor», sentenció Milá.

La periodista, al contrario que Cavadas, defendió este sábado la gestión realizada por el doctor Fernando Simón desde que se inició la crisis sanitaria. «A mí me merece muchísimo respeto, que quieres que te diga. No voy a decir lo contrario porque es lo que me merece. Creo que tenemos una inmensa suerte de tener a Fernando Simón en estas circunstancias».