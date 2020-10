Torrent convoca elecciones para el día 14 de febrero y descoloca a JxCat

El presidente del Parlament catalán, Roger Torrent, explicó este viernes que ajustará el plazo para que, si no hay investidura para sustituir a Torra como president, la convocatoria automática de elecciones caiga el domingo 14 de febrero, un anuncio que ha causado cierto desconcierto en las filas de JxCat.

La cuestión de la fecha, si no hay investidura, es poco más que un trámite, porque los plazos hacia una convocatoria automática de unas nuevas elecciones están prefijados, pero Torrent dispone de cierto margen para ajustar la fecha y evitar que sea entre semana.

Convocatoria automática

Tras la inhabilitación de Torra, confirmada el pasado lunes por el Tribunal Supremo, el Govern oficializó su relevo con la aprobación de un decreto de sustitución que convirtió a Pere Aragonès en vicepresidente en funciones con muchas restricciones.

Ayer, un día después de la publicación oficial del decreto, empezó a contar el plazo de diez días para que Torrent abra consultas con los grupos para explorar si hay algún candidato con posibilidades reales de ser investido, y así el presidente del Parlament inicia la ronda de contactos, por vía telefónica, empezando con el primer grupo de la cámara, Ciudadanos.

La hipótesis de una investidura exitosa es extremadamente remota, ya que las fuerzas independentistas, que disponen de mayoría, no la prevén. Si en esta ronda de consultas detecta que no hay un candidato viable, Torrent no convocará un pleno de investidura, aunque Ciudadanos estudia presentar recurso si eso ocurre.