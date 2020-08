Estas son las medidas que ha aprobado el Gobierno para frenar la pandemia

Si tens símptomes, has estat en contacte amb un positiu o esperes els resultats d'una PCR, t'has de mantenir aïllat per no posar en risc els altres. L'aïllament protegeix a tothom i finalitza quan ho indiquen els professionals sanitaris. Compleix-lo des de la primera sospita. pic.twitter.com/2Md1iHwCTs