El plante de Torra y Urkullu, los rebrotes, y los fondos UE serán los protagonistas de la Conferencia de Presidentes

La Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en La Rioja estará marcada principalmente por la ausencia del lehendakari, Íñigo Urkullu, y el líder de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. El resto de líderes autonómicos, que sí acudirán presencialmente a la cita, presionarán al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para un mayor control de los rebrotes de coronavirus en sus territorios y el reparto «justo» de los fondos europeos.

Los presidentes del País Vasco y Cataluña han dejado plantado a Sánchez por motivos distintos. En el caso de Urkullu, considera que se debe convocar antes la Comisión Mixta del Concierto Vasco, mientras que Quim Torra justifica su ausencia en la situación epidemiológica de Cataluña, además de haber criticado la presencia del monarca Felipe VI.

Por su parte, los presidentes autonómicos que sí se desplazarán hasta La Rioja, han ido avanzando las pretensiones que expondrán en este foro y la mayoría coinciden en debatir sobre los criterios del reparto del fondo de reconstrucción de la Unión Europea y sobre el control de los rebrotes de Covid-19.

Estas son las exigencias que cada Comunidad Autónoma planteará a Sánchez en el foro de La Rioja: ANDALUCÍA

El PP andaluz, el partido del presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció que Andalucía exigirá a Sánchez en la Conferencia de Presidentes una «rectificación» de los criterios del reparto del fondo de 16.000 millones a repartir entre las Comunidades Autónomas.

Asimismo, piden que este foro sirva para que los líderes autonómicos «puedan opinar y consensuar sobre los criterios de reparto del fondo europeo». ARAGÓN

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, defenderá un reparto de los fondos europeos de recuperación «ajustado a lo que Aragón exige» y también que se amplíe de forma «sustancial» el objetivo de déficit para el año próximo.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha dicho que Aragón se encuentra ahora en una situación «infinitamente mejor» que en marzo para hacer frente a los rebrotes de COVID-19 y, por otra parte, ha defendido la homogeneización del volcado de datos de las comunidades autónomas sobre la pandemia, afirmando que ocultar datos perjudica la política sanitaria.



El presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha optado por hacer un planteamiento en materia sanitaria y propondrá reforzar el Sistema Nacional de Salud y crear una empresa estatal para centralizar la compra de productos sanitarios.

Considera que se tiene que legislar para dotar de más peso al Gobierno central en el Consejo Interterritorial de Salud y que las decisiones de puedan adoptar por mayoría y con capacidad ejecutiva en materia de salud pública.

La presidenta de Baleares, Francina Armengol, también ha confirmado su presencia en la Conferencia de Presidentes, aunque no ha querido decir nada en relación a las pretensiones con las que va a este foro autonómico.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, acudirá a la conferencia de presidentes con dos objetivos, como son acordar con sus homólogos la optimización de «elementos de coordinación» en la toma de decisiones, y conseguir trasladar «serenidad» a la opinión pública pese a las circunstancias.

Por ese motivo, y «para no entrar en una carrera alocada» entre comunidades autónomas para ver quién toma decisiones más rápido, lo más fácil sería «hablarlas antes» en un foro como la conferencia de presidentes.

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pedirá en la Conferencia de Presidentes que los fondos europeos se coordinen con las comunidades autónomas y sirvan para afrontar el reto demográfico y ha reclamado al Gobierno central una apuesta por la España interior con proyectos concretos, inversiones e ideas claras.

Además, el vicepresidente, Francisco Igea, ha anunciado que Castilla y León también va a pedir al Gobierno que ponga en marcha el instrumento intermedio que prometió para poder decretar «confinamientos localizados».

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, celebró el acuerdo de la Unión Europea por el que se aprueba el fondo de recuperación europeo y considera que es una «puerta a la esperanza» para Europa ante la crisis del coronavirus. CANTABRIA

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, reclamará «criterios de justicia» en el reparto entre las comunidades autónomas de los fondos europeos para la reconstrucción económica, una distribución en la que, a su juicio, se debe de tener en cuenta el coste efectivo de los servicios.

Cree que, en el reparto de estos fondos UE, debe primar el criterio «de Justicia», que es el que venía imperando hasta que, a su juicio, se ha «roto» con la distribución por parte del Gobierno central de los 16.000 millones del fondo no reembolsable a las comunidades autónomas, una distribución que el presidente cántabro ha criticado con dureza.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, no cree que de la Conferencia de Presidentes vaya a salir un reparto del fondo de recuperación europeo que recibirá España y que alcanza los 140.000 millones de euros. Lo que sí considera que debe salir de este encuentro es una disponibilidad por parte de todos para poder ejecutar en la «mejor medida posible» esos fondos.

Ha asegurado que el «problema de los fondos» es que España tiene que tener en los próximos meses preparado un «abanico de proyectos», pero en estos momentos «no hay proyectos suficientes como para ejecutar», por lo que ha considerado que hay que ponerse «manos a la obra todos» para que cuando llegue el momento se puedan ejecutar «en las mejores condiciones posibles» dichos fondos.

El presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, acudirá a la Conferencia de Presidentes en la que incidirá en la necesidad de una mayor coordinación entre las comunidades frente a los rebrotes de COVID-19.

En este contexto, siempre según fuentes de la Xunta, Feijóo aprovechará para reclamar una mayor coordinación entre los diferentes territorios de España ante la aparición de brotes de coronavirus en todas las comunidades, los cuales han elevado la cifra diaria de contagios a niveles del mes de mayo. LA RIOJA

La anfitriona de la Conferencia, la presidenta Concha Andreu, ha celebrado que este foro se vaya a celebrar en el municipio riojano de San Millán de la Cogolla.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió publicamente a Sánchez que esta Conferencia se realizara de forma telemática, y aunque el jefe del Ejecutivo no accedió, la dirigente madrileña acudirá presencialmente al foro autonómico que se celebra en La Rioja.

En la Conferencia, Ayuso trasladará a Sánchez su preocupación por los rebrotes. En las últimas fechas, el gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo central han protagonizado varios debates a tenor de la situación del aeropuerto de Barajas y la cartilla 'Covid-19' que Ayuso ha presentado esta semana.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha destacado la importancia de la Conferencia de Presidentes para informarse sobre «cómo se va a hacer la tramitación de las ayudas europeas».

«Todas las videoconferencias de presidentes, que fueron 14, fueron productivas y nos sirvieron para coordinarnos bien». «Yo acudiré a la Conferencia del viernes junto con el vicepresidente y la consejera de Salud», ha precisado.

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, no ha avanzado aún sus pretensiones en esta reunión, si bien en los últimos días ha pedido al Gobierno que luche porque este territorio también quede excluido de la cuarentena que ha impuesto Reino Unido a los viajes de España.