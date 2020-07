Insultos y abucheos a la ministra de Trabajo en Toledo

Hoy un grupo de violentos ha acosado a la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, gritándole "hija de puta" y "golfa de mierda" y aporreando su coche. El vídeo da miedo.



Me pregunto a quién votarán estos energúmenos... Mentira. No me lo pregunto porque lo sé. Y tú también lo sabes. pic.twitter.com/0jBNmjWb0N