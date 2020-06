Sanidad estudia reducir a 10 días la cuarentena en contagiados de la covid-19

El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha anunciado que Sanidad estudia reducir de 14 a 10 días el aislamiento de los contagiados por coronavirus, ante la evidencia de que, a partir del «séptimo día, los casos más leves ya no transmiten la enfermedad».

Así lo ha señalado Simón en rueda de prensa este martes, en la que ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido una recomendación reciente sobre la reducción de la cuarentena solo aplicable, por el momento, a los casos leves.

«El hecho de que se pusiera a los casos en cuarentena 14 días estaba basado tanto en la evidencia del virus hasta ese momento como en el conocimiento que teníamos del virus más parecido, que era el SARS-1», ha detallado el experto.

No obstante, ha dicho que «la evidencia va mejorando» y que Sanidad estudia «con mucho detalle» el posible cambio de la recomendación nacional, para lo que se valorará qué opción es más segura y puede favorecer mejor el control de la epidemia, «no solo en términos de transmisión, sino también de reducción de la carga sobre los sistemas».

Preguntado sobre los estudios que señalan que las personas con grupo sanguíneo 0 no se contagian por coronavirus, ha señalado que puede que tengan menos probabilidad de infección, lo que no implica que no se contagien.

«Yo soy 0 y me infecté», ha revelado el experto, mientras insistía en que «no tenemos evidencias para valorar esta hipótesis».

Simón ha insistido en que el virus no ha desaparecido y que para evitar el contagio «la mejor mascarilla son dos metros de distancia» social.