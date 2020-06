¿Qué se puede hacer en fase 2 y fase 3?

El Ministerio de Sanidad ha anunciado este viernes su decisión sobre las peticiones de las Comunidades en su evolución en la desescalada hacia la nueva normalidad.

¿Qué se puede hacer y qué no, en las fases 2 y 3, en las que quedan las distintas comunidades?

LO QUE SE PUEDE HACER EN LA FASE 2

-Las reuniones pueden ser de hasta 15 personas. Se eliminan las franjas horarias para pasear o hacer deporte, eso sí, se mantienen para personas vulnerables las de 10 a 12 y de 19 a 20 horas.

-Se puede ir a la playa.

-Abren las piscinas y los gimnasios con un límite de un tercio del aforo.

-Se reanudan las visitas a centros de discapacitados, viviendas tuteladas y residencias de mayores, si bien las autonomías establecerán las condiciones de estas visitas.

-Las comunidades autónomas pueden determinar la vuelta a las clases para la educación no universitaria. También abren autoescuelas y academias.

-Vuelven a celebrarse bodas, con un límite de 50 invitados en recintos cerrados y de 100 en abiertos.

-Abren los centros comerciales, con límite de afluencia. Se puede ir a bares y restaurantes, con un límite de aforo del 40 %.

-Los centros de culto amplían el aforo al 50 %.

-Abren cines, teatros y salas de conciertos con limitaciones de público.

-Se amplían a 20 personas los grupos de turismo activo y de naturaleza.

-Se permite la reanudación de la competición de las ligas profesionales, pero sin público.

-Los hoteles reabren las zonas comunes.

¿QUÉ SE PUEDE HACER EN LA FASE 3?

- Se eliminan las franjas horarias y se permiten grupos de hasta 20 personas.

- Los velatorios podrán realizarse con un límite máximo de 50 personas en espacios al aire libre o 25 personas en espacios cerrados.

- Se permiten las bodas y la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere el 75 % del aforo hasta un máximo de 150 personas en espacios al aire libre o de 75 personas en espacios cerrados.

- Los comercios pueden abrir con un 50 % del aforo.

- Podrán reabrir los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, salvo discotecas y bares de ocio nocturno, siempre que no se supere el 50 % de su aforo y se permite consumir en la barra siempre que se garantice una separación mínima de 2 metros.

- En las terrazas al aire libre se limitará el aforo al 75 % de las mesas, con una ocupación máxima de 20 personas.

- En los hoteles se pueden reabrir las zonas comunes siempre que no se supere el 50 % del aforo y las actividades de animación o clases deberán diseñarse con un aforo máximo de 20 personas y preferentemente al aire libre.

- En las bibliotecas podrán realizarse actividades culturales y de estudio, siempre que no se supere el 50 % del aforo.

- En los museos y salas de exposiciones el aforo será del 50 % y las visitas podrán ser de grupos de hasta 20 personas.

- Los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares de espectáculos podrán desarrollar su actividad, siempre que cuenten con butacas preasignadas y no superen la mitad del aforo autorizado.

- En las actividades al aire libre, el público deberá permanecer sentado, guardando la distancia necesaria y no podrá superarse el 50 % del aforo, ni superar las 80 personas.

- Los deportistas de ligas no profesionales federadas podrán realizar entrenamientos en grupos de hasta 20 personas.

- Se podrán realizar actividades de turismo activo y de naturaleza para grupos de hasta un máximo de 30 personas y se permite la realización de la actividad de guía turístico, mediante cita previa y con grupos de no más de 20 personas.

- Centros recreativos turísticos, zoológicos y acuarios abren con un aforo del 50 % y de un tercio en las atracciones y lugares cerrados.

- Los congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias y eventos no podrán superar los 80 asistentes.

- Los establecimientos y locales de juegos y apuestas no podrán superar el 50 % del aforo ni superar las 50 personas en total.

- En cuanto a las actividades de tiempo libre para la población infantil y juvenil no superarán los 200 participantes al aire libre y 80 en espacios cerrados.