Marlaska alega que fue su número dos quien cesó a De los Cobos y que trató de «respetar su carrera»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles en el Congreso de los Diputados que no relacionó en sus primeras comparecencias el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos con el informe del 8M enviado a la juez que investiga la primera respuesta al coronavirus por «respeto a la carrera profesional» de este alto mando de la Guardia Civil.

«No voy a dimitir, no he cometido ninguna ilegalidad, ni yo ni me equipo. Yo no he cesado al señor Pérez de los Cobos sino ha sido el secretario de Estado a propuesta de la Guardia Civil», ha dicho en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Ante las reiteradas peticiones de dimisión realizadas por parte de PP, Ciudadanos y Vox, Grande-Marlaska ha repetido --como ayer en el Senado-- que el cese estuvo relacionado con una investigación por una filtración del informe del 8M, aunque añadiendo ahora que quiso respetar la carrera profesional de Pérez de los Cobos.

«No quise decir nada porque tengo respeto a la carrera profesional del señor Pérez de los Cobos, ustedes están tratando de indagar en más razones y perturbar esa carrera profesional», ha respondido ante las críticas de la oposición por el relevo del coronel jefe de la Comandancia de Madrid y, antes de esto, alto cargo de la Secretaría de Estado de Seguridad y también coordinador del dispositivo policial para impedir el referéndum del 1-O.

Tras remitirse a la decisión del cese firmada por el secretario de Estado de Seguridad a propuesta de la directora de la Guardia Civil, Grande-Marlaska ha vuelto a defender su idea de formar equipos con cargos de confianza neutrales, negando que incurrieran en una injerencia hacia el Poder Judicial y que buscara tener acceso al informe del 8M.