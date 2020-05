Los dentistas denuncian ante Sanidad a una empresa por comercializar ilegalmente alineadores dentales

El Consejo General de Dentistas ha denunciado a la empresa búlgara Bee Correct LTD ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, por realizar actividades comerciales y publicitarias ilegales que pueden conllevar un grave riesgo para la salud pública.

Según esgrimen los dentistas, en su página web publicitan y comercializan unos alineadores dentales para que el paciente se haga el tratamiento en su domicilio, «sin prescripción facultativa alguna y sin que un dentista (el único profesional capacitado para diagnosticar y tratar los problemas bucodentales) lo supervise».

La Organización Colegial de Dentistas considera que Bee Correct LTD vulnera el artículo 3.5 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, en el que «se prohíbe la venta, por correspondencia y por procedimientos telemáticos, de medicamentos y productos sanitarios sujetos a prescripción».

Asimismo, consideran que estos hechos vulneran el contenido del artículo 80.7 del citado Real Decreto Legislativo sobre las garantías en la publicidad de medicamentos y productos sanitarios destinada al público en general, por el que «no podrán ser objeto de publicidad destinada al público los productos sanitarios que estén destinados a ser utilizados o aplicados exclusivamente por profesionales sanitarios».

«Desde la Organización Colegial pedimos a la AEMPS que se tomen las medidas cautelares oportunas para evitar las conductas ilegales de la Mercantil. Es necesario suspender urgente y cautelarmente el acceso a su página web en el territorio nacional, ya que, de no procederse al bloqueo inmediato de la página, Bee Correct LTD podrá seguir vendiendo productos no seguros y sin prescripción médica, poniendo en serio peligro la salud pública», ha señalado su presidente, Óscar Castro Reino.