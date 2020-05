Las CCAA sabrán si cambian de fase «entre el viernes por la noche y el sábado»

Las Comunidades Autónomas o provincias que han presentado su petición para el cambio de fase de la desescalada a partir del lunes conocerán si ésta ha sido aceptada «entre el viernes noche y el sábado», según ha afirmado Fernando Simón, en la rueda de prensa diaria como portavoz del Comité técnico de gestión del coronavirus.

Fernando Simón ha recordado que la decisión última sobre quién tiene autorizado el cambio de fase corresponde al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en discusión previa con las Comunidades Autónomas y una vez conocido el informe técnico elaborado al respecto por Salud Pública.

Simón ha subrayado que los criterios sanitarios para el cambio de fase son «sólo sanitarios» y en ningún caso «económicos»; no obstante, cree en la decisión final se valoran muchas otras cuestiones. «Habrá que ver si éstos pesan más que los otros».

Simón ha insistido en que para que esa petición de cambio de fase se tenga en cuenta se deben cumplir dos criterios obligatorios: la capacidad de responder si hubiera un nuevo pico explosivo de la enfermedad, centrado en la capacidad de ingresos UCI y de camas para la hospitalización de pacientes en general con coronavirus.



El doctor ha reconocido que «si un territorio no ha tenido casos desde hace 14 o 28 días, está en posición favorable, pero si no tienen casos porque no hacen PCR o ninguna forma de diagnóstico, ese criterio no nos vale». Por ello, ha aclarado que no son fáciles los puntos de corte y que todo debe valorarse en su conjunto.

Una vez lo haya analizado, cada comunidad tendrá un informe de cómo valorar su situación en su conjunto. Eso sí, la capacidad de detección de los contagios es uno de los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de hacer los informes para la valoración, al igual que la capacidad de aislamiento de positivos y el seguimiento de los casos.