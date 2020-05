Sanidad ya identificó un paciente con síntomas antes del brote

Sanidad identificó a un paciente con síntomas de coronavirus el pasado 2 de febrero en Valencia después de haber realizado un viaje a Nepal a mediados de enero. Así lo ha confirmado el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en su comparecencia diaria, al ser preguntado si España revisara posibles casos de neumonía sospechosos de COVID-19 desde finales de 2019, a partir de una recomendación de la Organización Mundial de la Salud.

Simón ha reconocido que en España, aunque el brote se sitúa en el tiempo a finales de febrero, pudo circular el virus con anterioridad, pero no generó un brote identificable. «Según algunos estudios, se estima incluso que en China pudo circular el virus desde mediados o finales de noviembre y que personas infectadas podrían haberse movido ya por países de Europa», ha apuntado.

El epidemiólogo no ha concretado si se revisarán concretamente esos casos de neumonía previos, pero sí ha reconocido que tras la confirmación del primer caso en España se revisaron la evolución de los datos de la gripe y no se observa nada raro hasta finales de febrero. «El COVID-19 sí pudo haber circulado en España de alguna manera antes, pero no generó un brote detectable en aquel momento».

«En España parece, según los estudios, que empezó a tener un nivel de transmisión suficiente a final de febrero, en la última semana, concretamente. Pero sí que pudo haber casos que pasarán desapercibidos antes; de hecho, algunos incluso los detectamos».