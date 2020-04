Ábalos: «Puede que pasemos de confinarnos en casa a confinarnos en territorios»

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha señalado en el Congreso que la desescalada asimétrica que valora el Gobierno podría llevar a que ciudadanos que ahora están confinados en su casa empiecen a estarlo «en su territorio» y ha citado el caso de las islas sin contagios.

«Pienso en las islas, por ejemplo. A las islas que no han tenido contagios, que no han tenido muertos, no les podemos aplicar la misma medida que otros (territorios) donde hay otros problemas», ha manifestado Ábalos durante su comparencia ante la Comisión de Transportes, al responder a las preguntas de los diputados.

El ministro y número 2 del PSOE ha precisado que este asunto queda fuera de su departamento, pero también ha dejado claro su criterio.

«A mi modo de ver, la desescalada tiene que ver con la extensión, no al revés. Porque si uno está ahora confinado en su casa, puede que ahora se confine en su territorio. Hay que preservar, sobre todo a los territorios que no han tenido contagios», ha argumentado.

José Luis Ábalos sostiene, por esos motivos, que, lógicamente, la desescalada deberá ser asimétrica, en coordinación con las comunidades autónomas y viendo las zonas».

Preguntado sobre cuándo se autorizará a los ciudadanos que poseen una segunda residencia desplazarse a ella, ha respondido en la misma clave: no sólo habrá que determinar cuándo, sino también dónde.

«Entiendo yo que el uso o no de las segundas residencias dependerá también de dónde se ubiquen. Habrá menos riesgo si tengo mi segunda residencia a 15 minutos que si me tengo que cruzar España. No lo llevo yo. Nosotros nos ocupamos de la movilidad», ha zanjado.

El ministro de Transportes ha hecho estas declaraciones después de que varios presidentes autonómicos plantearan este domingo a Pedro Sánchez la situación particular de sus territorios y los preparativos que están haciendo para desconfinarse.

En particular lo hizo el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), cuya comunidad tiene la incidencia de Covid-19 más baja del país (medida en contagios por 100.000 habitantes) y que entiende que, manteniendo aeropuertos y puertos cerrados, las islas pueden empezar ya a recuperar progresivamente la normalidad.

Canarias presenta además las situaciones singulares a las que se refería Ábalos en el Congreso: una isla no ha tenido nunca contagios de coronavirus (La Graciosa), dos ya no tienen ningún caso activo (La Gomera, que tuvo diez contagios, y El Hierro, que tuvo cuatro) y cuatro no han sufrido muertes (las tres citadas más Fuerteventura).

Por su parte, en su rueda de prensa diaria, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado que la epidemia «está controlándose progresivamente, y estos buenos datos se tenían que notar en una mejora de las condiciones de la población», como ocurrió ayer con los menores de 14 años.

En esta línea, el epidemiólogo ha considerado que ya hay varias autonomías, provincias y territorios, sobre todos los insulares, «en una situación muy favorable» para empezar a plantearse la fase de transición.