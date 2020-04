Sanidad no recomienda que las empresas hagan test masivos a los empleados

Los técnicos del Ministerio de Sanidad no recomiendan que las empresas hagan test masivos para detectar el coronavirus si no están establecidos ciertos parámetros y no son capaces de interpretar los resultados, además, insisten en que hacer pruebas a personas con síntomas tendría «más sentido».

Lo ha asegurado el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en la rueda de prensa de los responsables del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, en la que ha dicho que los técnicos del Ministerio no van a proponer pruebas masivas a personas asintomáticas.

«No quiere decir que no se puedan realizar pruebas que se ajusten a las recomendaciones que den los grupos de expertos pero las pruebas a personas con cualquier sintomatología por leve que sea tiene más sentido que las generalizadas a poblaciones asintomáticas», ha subrayado Simón.

El experto ha indicado que si alguna empresa va a realizar pruebas de este tipo, no solo se trata de tener el resultado sino también de entender cómo interpretarlo, además, es necesario, ha señalado, hacer un seguimiento a los contactos de los positivos así como una atención sanitaria adecuada.

«Hacer pruebas de este tipo sin tener bien establecido y coordinado todos estos procesos, creemos que no lo podemos recomendar», ha insistido Simón, que ha añadido que puede darse el caso de que con este tipo de medida se usen recursos de la sanidad pública sin «un sentido clínico real».

En la rueda de prensa también ha afirmado que «probablemente» se va a modificar la forma de dar la información de datos sobre los casos de coronavirus, para hacer análisis más detallados: «Estamos trabajando ahora para poder dar información con análisis sólidos», ha explicado.

Asimismo, ha advertido de que cuando se disponga de la cifra de personas infectadas a través del estudio de seroprevalencia, que previsiblemente empezará esta semana, las estimaciones serán «muy diferentes» a los datos de ahora.

En este sentido, ha querido explicar que a medida que evoluciona la epidemia, que en principio lo hace como se esperaba, se irán planteando «medidas de alivio de la movilidad» de las personas y habrá procesos de transición hacia otras fases.

«Los indicadores que nos interesarán en ese momento serán diferentes a los de ahora, por lo tanto, quizás el numero de casos nuevos nos preocuparán menos y nos empezarán a preocupar otros indicadores que nos muestren la capacidad del sistema para responder rápido en el caso de que pudieran aparecer brotes nuevos», ha afirmado.

Sobre los 700.000 test rápidos que el Gobierno ha distribuido a las comunidades autónomas, ha comentado que se deben usar con un criterios determinados y no hacerlos a personas asintomáticas si no hay una intencionalidad de estudio o cribado.

Simón ha explicado que ya hay una guía, acordada con las comunidades autónomas, que establece la estrategia de diagnóstico en las situaciones en las que «tiene sentido» utilizar un tipo de prueba u otra, que estará disponible esta tarde o mañana.

«Obviamente todo el mundo quiere hacerse la prueba para saber si ha desarrollado defensas, pero las pruebas serológicas no son cien por cien fiables, con lo que no pueden hacerse de cualquier manera». ha dicho Simón, que ha destacado que hay que tener cuidado con su uso porque la interpretación de los resultados «puede generar más problemas que soluciones».