Vuelve a subir el número de personas fallecidas en España

Después de la ligera subida de este martes en la notificación de personas fallecidas en España por coronavirus, justificada por los expertos por el retraso de comunicación de los casos del fin de semana, la última hora ofrecida por el Ministerio de Sanidad confirma, que pese la tendencia descendente de la pandemia observada por los expertos, sube el número de fallecidos con 757 muertes en el último día.

El total de personas que han perdido la vida desde que hace dos meses España comenzará a detectar los primeros positivos en COVID-19 es de 14.555 fallecidos.

El balance diario del número de contagiados eleva la cifra total de afectados por coronavirus en España a 146.690. En las últimas horas, se han confirmado un total de 6.180 casos nuevos, un 4% más que el martes.

Respecto al número de personas que han logrado superar la enfermedad, la cifra sigue creciendo y son ya 48.021 los recuperados, lo que representa alrededor del 32 por ciento de los casos notificados.

Sanidad no ha ofrecido este miércoles el número total de los pacientes ingresados en UCI, ya que como hemos venido informando había comunidades que aportaban el dato acumulado y no el número del día. Ante esto, el ministerio ha optado por no dar cifras totales, a la espera de tener un dato real con el mismo criterio. Respecto al número de hospitalizaciones, la doctora María José Sierra ha asegurado que el incremento de hospitalizaciones ha caído al 3 por ciento esta semana.