Xavier García Albiol, positivo en coronavirus

Xavier García Albiol ha anunciado, a través de las redes sociales, que ha dado positivo en coronavirus.

El político catalán ha publicado un vídeo en la tarde de este miércoles en el que dice: «Me han comunicado que he dado positivo en la prueba de infección del coronavirus, por tanto estoy infectado y a partir de aquí de lo que se trata es de seguir las instrucciones de los médicos, aunque hacía un par de días que estaba aplicando el protocolo: estar aislado, no tener contacto con el resto de personas que están en casa y seguir las instrucciones. En mi caso sigo teniendo dolor de cabeza, me ha bajado la fiebre un poquito, malestar general, dolor de garganta. Y es lo que hay. Es lo que toca. A partir de aquí agradecer a los trabajadores y trabajadoras del hospital municipal de Badalona lo que están haciendo, es espectacular, están soprepasados, están saturados, mucho ánimo y mucha fuerza a todos los servicios médicos de Catalunya y de España.

Positivo. Me acaban de confirmar que el resultado de la prueba del #Covid19 ha sido positivo. ¡Gracias a tod@s por vuestros mensajes de apoyo! ?? pic.twitter.com/CRzhRSTaEV ? Xavier García Albiol (@Albiol_XG) March 18, 2020

García Albiol solicita prudencia y que sigan los pasos oportunos a todas las personas con las que ha estado en contacto en los últimos días por el riesgo de contagio que puede suponer.