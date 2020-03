Madrid cierra todos los parques de la capital por la aglomeración de personas

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido cerrar todos los parques de la capital ante la aglomeración de personas que se ha registrado durante la mañana, según han informado fuentes municipales, que han precisado que el cierre se hará efectivo a las 16.00 horas de este sábado.

A lo largo de la mañana, la Policía Municipal se ha dirigido a los ciudadanos por megafonía por algunos de los parques más grandes de la ciudad, como la Casa de Campo, Madrid Río o el parque Juan Carlos I, recordándoles que deben permanecer en sus domicilios.

Fuentes municipales han explicado que el cierre afecta a todos los parques de la ciudad, no sólo a los que habitualmente se cierran cuando hay episodios de viento fuerte -que son El Retiro, El Capricho, Jardines de Sabatini, la Rosaleda del Parque del Oeste, Juan Carlos I, Juan Pablo II y las quintas de Fuente del Berro, los Molinos y Torre Arias.

La Policía Municipal ha explicado que diferentes patrullas han detectado que esta mañana había familias en los parques, sobre todo en los más amplios, a pesar de que las autoridades sanitarias recomiendan que las personas sanas se mantengan a más de un metro de distancia entre sí, y a más de dos si se trata de personas mayores o con problemas de salud previos.

Fuentes de la dirección de la Policía Municipal han informado a Efe de que ante esta circunstancia las patrullas van a utilizar megáfonos para recordar a los ciudadanos que no deben estar en los espacios públicos por la seguridad de todos, salvo de manera individual y manteniendo las distancias recomendadas.



La aglomeración de personas en los parques no se ha producido solo en la capital, sino en varias zonas naturales de la región, como La Pedriza, donde los agentes forestales han denunciado que sus aparcamientos están llenos de coches de visitantes y han pedido, a través de Emergencias 112, que todos los ciudadanos abandonen las áreas recreativas de la sierra.

Emergencias 112 ha escrito en un tuit «Así no Madrid. Así no. Por favor, quédate en casa», junto a una foto de un estacionamiento de La Pedriza, en la sierra, con decenas de coches.

La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad ha vuelto a hacer un llamamiento a la «responsabilidad» para que los madrileños se queden en casa, porque esa es «la mejor de las recomendaciones sanitarias», y que «no se aglomeren en la sierra, ya que no se pueden poner límites al monte público».

«Desde este departamento regional se han cerrado desde el viernes los ocho centros de educación ambiental y los cuatro centros de visitantes del parque nacional de la Sierra de Guadarrama.

Asimismo, desde el 112 se está aconsejando no ir a zonas de recreo y no aglomerarse en zonas al aire libre de la sierra», recuerda la consejería.

La consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera, ha recordado a los madrileños a través de las redes sociales que desde @TurismoMadrid «te ofrecemos rutas virtuales» sin necesidad de salir de casa. «Desde la Comunidad de Madrid os pedimos responsabilidad y seguir las indicaciones sanitarias. Necesitamos la colaboración de TODOS. Gracias».