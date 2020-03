Visión de experta sobre por qué debemos «ganar tiempo al coronavirus»

Margarita del Val es viróloga e inmunóloga y una de las personas que más y mejor divulga la biomedicina en España. En la cuestión del coronavirus, la científica ratifica que «no se dice por qué se toman estas medidas tan inhabituales, y, de verdad, no entiendo por qué no se dice. Se toman estas medidas no solo para protegernos a cada uno de nosotros, sino especialmente para proteger a los vulnerables y especialmente a los que nos curan, para que los sanitarios no se saturen ni enfermen en masa y puedan curarnos a todos».

La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid ha difundido un texto en el que del Val remarca que si bien «la mortalidad del COVID-19 parece ser algo superior que la de la gripe, el grupo más vulnerable es parecido y hablar como de gripe no es alejarse mucho de lo que es. La gripe, por cierto, no es tan banal como nos creemos. Cada año mueren 6.300 españoles de gripe. Muchos más que por accidentes de tráfico».

A diferencia de esta el coronavirus se contagia más rápidamente. «Mal que bien contra la gripe tenemos algo de inmunidad pasada, pero frente a este virus estamos totalmente inermes, naive».

Otro argumento que refuerza la adopción de medidas de reducción de la movilidad con el fin de restringir los contagios, según la experta, es sencillo; «no podemos permitirnos la libre circulación del coronavirus porque enfermaría (grave o crítico) un 17 % de la población (datos de China actuales), número de pacientes que es inabsorbible por el sistema sanitario. Por tanto hacen falta cuarentenas, trazado de contactos, y cualquier medida que logre reducir la velocidad a la que, lentamente, nos iremos contagiando casi todos».

«Hay que ganar todo el tiempo posible para que la infección de todos tarde ojalá que 100 años. Hay que ganar tiempo para que haya una vacuna o un tratamiento. Hay que ganar tiempo a ver si hay suerte y se atenúa en verano. O desaparece, como el SARS con medidas de contención parecidas a las actuales. Hay que ganar tiempo para que haya un antiviral. Hay que ganar tiempo a ver si vivo más y no me muero precozmente. Pero, sobre todo, hace falta que nuestro sistema sanitario no colapse. Porque es una enfermedad que, con asistencia sanitaria, es mucho menos dañina y mucho menos mortal que sin ella».

Por este motivo, dice del Val, se deben seguir a rajatabla «todas las medidas recomendadas, hay que tener sensatez y autolimitarse los contactos. Porque lo que está en cuestión no es solo si me infecto yo o no, sino sobre todo si yo puedo infectar o no a otras personas».

«Cuando te cierran la empresa porque hay un caso de coronavirus en tu departamento, no hay que irse a tomar una copa o a visitar a tu madre o a hacer la compra en un momentito: te envían a casa no para protegerte a ti, que estás fuertote, joven y sano, sino para que no seas un vehículo de contagio que podría llevar a la muerte a personas mas vulnerables en un par de saltos de contagio, e incluso a ti si inopinadamente sufres una apendicitis y no te pueden curar».