«Familia, tranquilos con el coronavirus», el audio de una doctora que se ha hecho viral

«Hola, familia. Si no os importa os resumo lo que nos han dicho del dichoso coronavirus éste». Así empieza el audio de la doctora Marta Bernardino para tranquilizar a su familia, un audio que envió en un grupo privado de WhatsApp y ahora recorre todo el país.

La autora del mensaje es una doctora madrileña, concretamente una anestesista del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, que asistió a unas jornadas informativas sobre el coronavirus. Todavía desconoce como se hizo publicó y empezó a compartirse.

En él explica con sencillez qué es el coronavirus y cómo actuar ante el brote: «Es un virus RNA, es decir, muta muy rápido y tienen como reservorio, generalmente, animales salvajes», se escucha en el audio, en el que la sanitaria apunta al consumo de este tipo de animales en China como un posible origen y a la apertura del país en la última década como causa de la «difusión» de la enfermedad a otros territorios.

Por otra parte, también les explica la manera de contagio de la enfermedad. «Se transmite en un tamaño de gota que habitualmente en un metro, metro y medio cae al suelo o a la superficie en la que estás. Es decir, si yo extiendo un brazo y alguien con coronavirus tose más allá de mi brazo, ya no me atacarían las gotas», cuenta. «La medida más eficaz para protegerse es lavarse las manos, no la mascarilla», recomienda la doctora.

Puedes escuchar aquí el audio completo: