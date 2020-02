Alfonso Alonso no será el candidato del PP a las elecciones vascas

El presidente del PP, Pablo Casado, ha comunicado al líder de su partido en el País Vasco, Alfonso Alonso, que no será candidato en las elecciones vascas del 5 abril.

Ha sido el propio Alonso el que ha hecho este anuncio a través de las redes sociales en un texto en el que da a conocer esta decisión de Casado y agradece «todo el apoyo del PP vasco que es y será siempre» su partido.

Alonso ha explicado que se siente «patriota vasco y patriota español» y que, por eso, siempre ha defendido en Euskadi «un proyecto compartido».

«No me gusta el nacionalismo porque me gustan las personas y no hay nada por encima de su dignidad y de su libertad individual», añade.