El 'Open Arms' inicia el regreso a España y la ONG estudiará si repara o sustituye el barco

El barco de rescate 'Open Arms' ha iniciado su viaje de regreso a España tras desembarcar a 382 migrantes en Italia para estudiar el alcance de los daños sufridos por la embarcación y será llevado a un varadero para estudiar si se procede a su reparación o sustitución.

El fundador de la Proactiva Open Arms, Óscar Camps, ha informado este lunes de que el buque de rescate que opera en el Mediterráneo navegará tres días de regreso a Barcelona tras ser sometido a «una muy exigente y exhaustiva inspección» de doce horas de duración en Italia.

El barco de rescate desembarcó la pasada semana en el puerto seguro de Pozzallo a los 382 migrantes y refugiados que viajan a bordo de la embarcación tras cinco rescates en aguas del Mediterráneo.

Barcelona será una escala previa a su destino en varadero, «donde se analizará el alcance de daños y estudiaremos su reparación integral, adaptación o sustitución», ha indicado Camps en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

En concreto, el buque estará en varadero «el tiempo necesario para que equipo mecánico y especialistas hagan diagnóstico de sus daños y se tomen las medidas necesarias», ha indicado la ONG. «Su corazón se agota», ha alertado Proactiva Open Arms.

El pasado mes de enero la ONG ya reclamó la colaboración ciudadana para reparar el motor del buque, de casi medio siglo de vida, y que pudiera seguir navegando e inició una campaña con el objetivo de recaudar 600.000 euros. De momento, ha logrado obtener más de 410.000 euros en 28 días.

«Las reparaciones del 'Open Arms' son cada vez más frecuentes y costosas. Y las condiciones en las que se encuentra el barco hoy, no le permiten seguir navegando con seguridad. No podemos bajar la guardia en el Mediterráneo. No podemos dejarles a la deriva. Necesitamos reemplazar el 'Open Arms' por un barco nuevo. Ahora más que nunca te necesitamos», explica en su campaña en Change.org.