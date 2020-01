Torrent asegura que Torra «participará y votará con normalidad» en el próximo pleno

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha asegurado este domingo que el presidente catalán, Quim Torra, sigue siendo diputado en esa cámara a pesar de la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) y que, como tal, «podrá participar y votar con normalidad» en el próximo pleno.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Torrent ha sido contundente al afirmar que Torra es diputado porque, ha argumentado, el Parlament se rige por un reglamento que estipula los requisitos para que deje de serlo y, entre ellos, ha asegurado, «no está la inelegibilidad sobrevenida» a la que hace referencia la JEC en la resolución que lo inhabilita como parlamentario.

Torrent ha señalado de esta manera que «no se da el supuesto de inhabilitación» y ha asegurado que «un órgano administrativo como la JEC no puede inhabilitar a un diputado, y menos a un presidente de la Generalitat».

Por ello, ha afirmado que «Torra podrá intervenir y votar con normalidad en el próximo pleno y yo haré todo lo que esté en mis manos para garantizar sus derechos como diputado y el pleno ejercicio de su condición».

En este sentido, ha anunciado que batallará en defensa del derecho de Torra por todas las vías, especialmente la jurídica, a pesar de que, ha asegurado, su confianza en la justicia española es «poca tirando a nula».

Torrent se ha mostrado cauteloso respecto a los escenarios de futuro que se abren tras la inhabilitación de Torra, aunque ha destacado que «creo que las decisiones que tomo como presidente del Parlament son absolutamente necesarias para defender los derechos fundamentales».

«Nos hemos de centrar -ha dicho- en el hecho de que se está intentando inhabilitar al presidente de la Generalitat por una pancarta, y eso es muy grave. No hemos de entrar a valorar los escenarios de futuro, políticamente lo más responsable es batallar y no especular».

Por su parte, Quim Torra ha asegurado este domingo que no aceptará ni acatará ninguna decisión sobre su inhabilitación que no proceda del Parlament.

En su cuenta de Twitter, Torra ha escrito: «Lo he dicho desde el primer día: solo en el Parlament de Catalunya recae la soberanía de los catalanes, expresada por la voluntad popular de los ciudadanos. Por eso, no aceptaré, ni acataré, ninguna otra decisión que no sea la que el mismo Parlament, en votación en el pleno, pueda tomar».

Este sábado el abogado del presidente catalán, Gonzalo Boye, aseguró que Torra acataría una sentencia firme del Tribunal Supremo sobre su inhabilitación si el Parlament «ejecutara esa sentencia». «El president Torra ha tenido siempre muy claro que si hay una condena firme y el Parlament de Catalunya ejecuta esa sentencia, él la va a acatar, nunca ha dicho lo contrario», dijo Boye.