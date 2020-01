Vox considera que Sánchez ha demostrado ser «un neomarxista, mentiroso y mal actor» en su discurso de investidura

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, considera que el candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha actuado como «un meme» de sí mismo demostrando ser «un neomarxista, mentiroso y mal actor» en su discurso de investidura. Además, ha augurado que, pese a las últimas decisiones de la Junta Electoral Central (JEC), ERC seguirá «cediendo» y se mantendrá en la abstención facilitando la permanencia del líder del PSOE en Moncloa.

«No es la primera vez que un actor llega a presidente, pero sí que lo hace uno tan malo y tan mentiroso», ha asegurado Espinosa tras escuchar la primera intervención de Sánchez ante el Pleno del Congreso.

El dirigente de Vox ha subrayado que Sánchez ha «traicionado todos sus principios y promesas» y se ha convertido «casi en un meme» que dice lo contrario de lo que ha mantenido en los últimos meses e incluso «traiciona» al PSOE retomando el «discurso marxista y casi leninista» al que los socialistas renunciaron en 1979.

Espinosa de los Monteros ha quitado toda credibilidad a las palabras del aspirante socialista, «reconvertido en neomarxista y podemita» y representante de «una izquierda cada vez menos civilizada», la que ha reprochado su pacto con los independentistas catalanes para seguir como presidente.

Preguntado sobre la posibilidad de que ERC cambie su voto tras la decisión de la JEC de inhabilitar al presidente catalán, Quim Torra, y al líder de ERC, Oriol Junqueras, el portavoz de Vox ha dado por hecho que los republicanos no variarán su anunciada abstención.

«La decisión de la JEC genera más incertidumbre y no podemos diagnosticar con claridad qué va a hacer ERC, pero nuestra sensación es que acabarán cediendo. Esto es un aquelarre de todos los enemigos de la nación española, no han sido nunca valientes y no creo que lo sean ahora», ha indicado Espinosa.