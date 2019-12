El alza del salario mínimo en España dispara el coste por empleado un 2,2 por ciento

El coste de las empresas por trabajador aumentó un 2,2 % interanual en el tercer trimestre y se situó en 2.553,62 euros mensuales, lo que supone un crecimiento dos décimas inferior al del trimestre precedente, pero que está en niveles de hace más de una década debido a la subida del salario mínimo en 2019.

Con la subida del tercer trimestre, los costes laborales llevan subiendo por encima del 2 % desde que comenzó el año como consecuencia del alza de los costes salariales y de las cotizaciones sociales derivadas del incremento del 22,3 % del salario mínimo interprofesional (SMI) y de las bases de cotización desde el 1 de enero de este año.

No obstante, a pesar de la subida histórica del SMI, el coste laboral por empleado en términos absolutos no está en niveles máximos, ya que los 2.553,62 euros del tercer trimestre se han superado en algún trimestre de los últimos once años, de acuerdo con los datos de la encuesta trimestral del coste laboral actualizada por el Instituto Nacional de Estadística.

Bases de cotización

La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, ha destacado que como consecuencia del alza de las bases de cotización en 2019 los ingresos procedentes de las cuotas sociales están creciendo a un ritmo anual de entre el 7,5 y el 8 %, lo que supone una buena noticia para la Seguridad Social.

En declaraciones a los medios tras participar en una jornada sobre envejecimiento y pensiones, Valerio ha considerado que la subida del 22,3 % del SMI ha sido positiva porque ha servido no solo para aumentar los ingresos de la Seguridad Social, sino sobre todo «para mejorar la calidad de vida de muchas personas». El coste salarial aumentó en el tercer trimestre el 1,9 %, con una ganancia media por trabajador de 1.876,95 euros brutos mensuales.En cuanto a los otros costes, entre los que se encuentran las cotizaciones a la Seguridad Social, se incrementaron un 3 %, hasta 676,67 euros.

Las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social crecieron un 3,8 %, hasta 626,87 euros por trabajador, en tanto que las percepciones no salariales disminuyeron un 5,8 % por las menores indemnizaciones por despido y prestaciones sociales directas.

Bruselas ve desequilibrios en España por la deuda y el paro

La Comisión Europea (CE) ha identificado desequilibrios macroeconómicos en España por su elevado nivel de deuda pública y privada, su alta tasa de paro y su saldo negativo en la balanza de inversiones exteriores, según un informe publicado este martes.

En consecuencia, el Ejecutivo comunitario hará un análisis en profundidad para «examinar la persistencia de desequilibrios o su relajación», que servirá para elaborar las recomendaciones económicas que la Comisión emite para cada país en mayo.